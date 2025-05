Vale Tudo: Fátima conquista Afonso com mentira. Saiba qual

Nos próximos capítulos da novela Vale Tudo, da Globo, Maria de Fátima consegue enganar Afonso ao contar mentira sobre seu passado. Entenda o que acontece

Nos próximos capítulos da novela Vale Tudo, da Globo, Maria de Fátima (Bella Campos) vai contar uma mentira para ficar bem com Afonso (Humberto Carrão) antes que Solange (Alice Wegmann) conte a verdade sobre seu passado. Ela descobre que a ex-amiga está prestes a contar para Afonso que ela é filha da cozinheira Raquel (Taís Araújo) e se resolve se antecipar para conquistar a confiança do rapaz. Porém, ela não conta toda a verdade…

Nas cenas, de acordo com a colunista Carla Bittencourt, do Portal Leo Dias, Fátima encontra Afonso e diz que fugiu de Foz do Iguaçu porque a mãe estava em um relacionamento abusivo. Com voz de choro, ela diz que resolveu fugir de casa porque estava prestes a ser vítima de abuso, mas a mãe não acreditava nela.

Então, Fátima assume que mentiu sobre sua mãe. Ela diz que inventou uma nova mãe rica, mas que ela é apenas uma cozinheira. Ao ver a emoção dela, Afonso fica comovido e a consola. Com isso, a vilã consegue manipular a história a seu favor e conquista a confiança de Afonso, que vira um protetor da jovem.

Confira o resumo da novela Vale Tudo para o período de 26 a 31 de maio:

Capítulo 49 - Segunda-feira, 26 de maio

Raquel confirma para Sardinha que é mãe de Maria de Fátima. Ivan e Heleninha ficam juntos. Vasco e Lucimar observam Ivan com Heleninha. A vizinhança acompanha a gravação do vídeo de Raquel. Solange sente ciúmes ao saber por Afonso que Maria de Fátima se ofereceu para ajudá-lo. Solange descobre que Maria de Fátima mentiu sobre sua mãe. Odete orienta Maria de Fátima a demonstrar fragilidade para Afonso. Afonso fica sensibilizado com a suposta história de Maria de Fátima. Heleninha flagra Aldeíde e Consuelo conversando sobre sua relação com Ivan. Heleninha procura Raquel.

Capítulo 50 - Terça-feira, 27 de maio

Raquel garante a Heleninha que sua separação de Ivan não foi por causa dela. Raquel fica abalada quando Ivan lhe procura para falar sobre Heleninha. Ivan afirma a Heleninha que não gostou que ela tenha procurado Raquel. Leila não gosta de ser apresentada a Celina por Renato como amiga. Solange se indispõe com Afonso ao afirmar que Maria de Fátima está se insinuando para ele. Heleninha pede desculpas a Ivan por ter procurado Raquel. Solange diz a Sardinha que acha que seu namoro não resiste aos meses em que ficará fora. Celina, Odete e Eugênio encontram Heleninha embriagada.

Capítulo 51 - Quarta-feira, 28 de maio

Celina acolhe Heleninha. Eugênio e Celina reparam na proximidade entre Maria de Fátima e Afonso. Lucimar conta a Ivan que Heleninha teve uma nova recaída. Heleninha confessa a Ivan que bebeu. Leila faz uma descoberta sobre Renato durante conversa com Milena, ex-namorada dele. Leila diz a Renato que precisa entender o que a está incomodando na relação dos dois. Celina e Odete estranham que Ivan tenha tomado conhecimento da recaída de Heleninha. Leila toma uma decisão.

Capítulo 52 - Quinta-feira, 29 de maio

Renato se sente aliviado com a decisão de Leila. Leila não repara a falta de entusiasmo de Renato quando ela propõe um programa com Bruno no fim de semana. Solange vê a foto de Maria de Fátima com Afonso nas redes sociais. Sarita fica preocupada com Cecília ao ver a mãe indo atrás de traficantes de animais. Afonso desmaia ao cruzar a linha de chegada durante a maratona. Laís fica sabendo que Cecília foi baleada. Laís anuncia a Cecília que elas irão para o Rio de Janeiro, por segurança. Afonso e Maria de Fátima se encontram.

Capítulo 53 - Sexta-feira, 30 de maio

Maria de Fátima finge preocupação com Solange. Leila conversa com Marco Aurélio à espera de Renato. Igor afirma para Afonso que Maria de Fátima está apaixonada pelo triatleta. Solange questiona Maria de Fátima sobre seus sentimentos por Afonso. Maria de Fátima diz a Afonso que se afastará dele. Leila reclama de Renato para Eunice. Ivan fica abalado ao ver Raquel no comercial. Celina comenta com Odete que desconfia de Maria de Fátima. Afonso e Maria de Fátima passam a noite juntos.

Capítulo 54 - Sábado, 31 de maio

Laís insiste para Cecília contar a Marco Aurélio que elas foram perseguidas por um carro. Odete pede a Consuêlo um relatório de cada voo da TCA no Brasil. Celina fica impactada ao saber por Odete a situação da sua conta bancária. Leila demonstra a Renato sua insatisfação com a relação. Afonso e Maria de Fátima concordam em não ficar juntos enquanto ele namora Solange. Deise avisa a Laís que Cecília sofreu um grave acidente de carro. Odete invade a sala de Marco Aurélio e o coloca contra a parede.

