Vale Tudo: Fátima arma escândalo e joga DNA do bebê na cara de César

Fátima arma climão ao expor paternidade de César diante de Odete Roitman, a nova companheira do michê; veja o que acontecerá

Prepare-se para mais um barraco em Vale Tudo! Após ser trocada por Odete Roitman (Deborah Bloch), Maria de Fátima (Bella Campos) vai mostrar que não está disposta a aceitar o fim do romance com César Ribeiro (Cauã Reymond) de cabeça baixa. Grávida e cheia de mágoas, a vilã usará o exame de DNA como arma em um plano ousado de vingança contra o ex-amante, que agora só tem olhos para a milionária.

A descoberta e o plano de vingança

Segundo informações do Notícias da TV, tudo começa quando Fátima é flagrada por Afonso (Humberto Carrão) na cama com César. A traição explode como uma bomba: ela é colocada para fora de casa e obrigada a fazer um teste de paternidade. O resultado não deixa dúvidas: o filho que ela espera é de César, e não do triatleta.

Sem o apoio de ninguém, Fátima decide agir por conta própria. Em sua primeira cartada, surpreende César na entrada de um hotel de luxo e, com o celular em mãos, grava um vídeo revelador. “Olá, Fatymores, esse aqui é o César Ribeiro, meu ex. A gente viveu uma relação megatóxica e agora eu tô grávida dele, e o bonitão quer me largar no olho da rua. Acredita?”, dispara, sem medo de exposição.

Encontro tenso e deboche afiado

A tentativa de pressão não surte efeito, e Fátima arma outro embate, dessa vez, frente a frente. Ela marca um encontro com César em um bistrô e ameaça contar tudo para Odete. Mas o modelo debocha. “Se você tá achando que a Odete vai me deixar por uma bobeira dessas, você tá muito enganada. A Odete me valoriza, diferente de você que só me deu migalha”, rebate, confiante.

Mas Fátima ainda tem sua cartada final.

“Isso é um exame de DNA!”

Sem avisar, ela invade o restaurante onde César janta com Odete Roitman e joga o documento em cima da mesa, em cena cheia de teatralidade. “Isso, Odete, é um exame de DNA. Provando que o pai do meu bebê é o César”, anuncia, deixando todos em choque.

A resposta da socialite, porém, vem com classe e veneno: “Pode ficar tranquila. Se o problema é pensão de alimentos, nós vamos resolver. Mas isso não vai ser resolvido agora. É de uma vulgaridade tratar de pensão alimentícia no jantar. Então, com licença, pode ir embora”.

A sequência deve ir ao ar nos próximos capítulos e promete ser um dos momentos mais memoráveis da novela das nove. Fátima pode até não conseguir o que quer, mas que ela sabe causar, isso ninguém pode negar!

