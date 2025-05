Vale Tudo: empresário 'ajuda' Raquel a ficar rica e conquista outra personagem

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, novo personagem entrará na história; empresário muda vida de Raquel e conquista Aldeíde

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, o ator Herson Capri entrará na trama como o empresário que mudará a vida de Raquel (Taís Araujo) e também a da amiga dela, a secretária Aldeíde (Karine Teles). As informações são da coluna Play, de Anna Luiza Santiago.

Conforme divulgado pela jornalista, ele será o responsável por vender um serviço de catering para a cozinheira e para Poliana (Mateus Nachtergaele). A partir daí, a mãe de Maria de Fátima (Bella Campos) fará sucesso com o empreendimento e acabará ficando rica.

Herson Capri viverá Laudelino, que na versão original se casou com Aldeíde e deixou uma grande herança para ela. Agora, em cenas previstas para primeira quinzena de junho, ele se envolverá com a secretária e ela se mostrará disposta até a se mudar com ele para Portugal.

Para quem não acompanhou, Herson Capri fez grande sucesso nos últimos meses ao integrar o elenco de Beleza Fatal, novela do streaming da Max. O ator deu vida a um médico cheio de segredos obscuros.

Aldeíde - Foto: Globo/ Fábio Rocha

Raquel faz a fila andar ao beijar outro na frente de Ivan

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Ivan (Renato Góes) não estará mais com Raquel (Taís Araújo) por conta de uma armação de Maria de Fátima (Bella Campos) e Odete Roitman (Débora Bloch). Mesmo separados, eles terão ciúmes um do outro e a coziheira dará um beijo em um homem de vingança.

No capítulo da próxima segunda-feira, 19, a personagem de Taís Araujo continuará mexida com o término e ficará chateada ao ver o ex-namorado com Heleninha (Paolla Oliveira). Após ver que o funcionário da TCA está com a herdeira da patroa, a cozinheira fará a fila andar. Saiba mais aqui!