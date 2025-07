Vale Tudo: A descoberta que acaba com o namoro de Solange: 'Pior'

Relacionamento de Solange com Renato desmorona após revelação sobre sentimentos mal resolvidos com o ex-namorado Afonso; veja

O remake de Vale Tudo promete emoções intensas nos próximos capítulos com o fim do romance entre Solange (Alice Wegmann) e Renato (João Vicente de Castro). A relação entre os dois enfrentará uma crise irreversível após uma discussão provocada por Maria de Fátima (Bella Campos), que expõe uma ferida antiga da diretora da agência Tomorrow: a mágoa ainda viva por Afonso (Humberto Carrão), seu ex-namorado.

Segundo informações do Notícias da TV, a jovem se mostrará cada vez mais incomodada com a presença de Fátima como cliente da agência, a ponto de comprometer o ambiente profissional e o relacionamento com Renato. A princípio, ela tenta disfarçar, mas a irritação constante e o sarcasmo não passam despercebidos.

Renato faz a pergunta que muda tudo

O empresário, que tenta manter o equilíbrio entre os interesses da agência e o romance com Solange, acabará confrontando a namorada: “Você ainda gosta do Afonso, é isso?”. Sem ter como negar completamente, Solange confessará que não conseguiu superar o passado: “Acho que eu não tô deixando a coisa passar.”

A revelação pega Renato de surpresa. Ele não demonstra ciúme, mas se frustra ao perceber que o vínculo emocional da companheira com o ex ainda interfere em sua vida e nas decisões profissionais dela. A insistente hostilidade com Fátima deixa claro que a história mal resolvida é um obstáculo real entre eles.

Tentativa de reconciliação não funciona

Apesar de um beijo entre os dois e da tentativa de amenizar a situação, o mal-estar permanece. Solange até se oferece para trabalhar na campanha de Fátima, mas sua postura continua carregada de ressentimento. Isso só confirma o que Renato já havia percebido: a diretora ainda não conseguiu deixar o passado para trás.

“Pior do que ainda se importar é fingir que não se importa”, desabafa Solange, em um momento de autocrítica. Mas já é tarde. Para Renato, o desgaste emocional tornou impossível seguir com o relacionamento.

O rompimento evidencia um dos temas centrais do folhetim: a dificuldade de lidar com sentimentos não resolvidos e como mágoas antigas podem arruinar novas chances de felicidade.

Leia também:Solange descobre gravidez de gêmeos de Afonso em ultrassom chocante