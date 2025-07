Vale Tudo: De volta ao topo! Raquel reconstrói Paladar após queda dramática

Após ser humilhada por Odete, Raquel dá a volta por cima com ajuda inesperada de Celina e mostra força impressionante na novela das nove da Globo

Em apenas sete capítulos, Vale Tudo vai mostrar a impressionante recuperação de Raquel (Taís Araujo), que vai do fundo do poço ao comando da Paladar novamente. Depois de ser humilhada por Odete Roitman (Débora Bloch) e despejada da própria empresa, a personagem mostrará que, mesmo abalada, não perde a garra. As informações da reviravolta são do site Notícias da TV.

Da praia à retomada da Paladar

Expulsa da empresa que ajudou a construir com tanto esforço, Raquel viverá dias difíceis. Após Odete comprar a parte da Paladar que pertencia a Celina (Malu Galli) e decretar o fim da empresa, a cozinheira será obrigada a voltar às origens e vender sanduíches na praia. “A Paladar foi a minha vida. Eu não sei viver sem isso!”, desabafa, em uma das cenas mais emocionantes da trama.

Mesmo desamparada, sem sede, funcionários ou perspectiva, Raquel não se rende. Com dignidade, ela retorna ao trabalho manual, produzindo lanches em casa para vender sob o sol. A sequência reforça a força da personagem e conquista ainda mais a empatia do público.

Celina se redime e entrega chave do futuro

A reviravolta começa quando Maria de Fátima (Bella Campos) joga na cara de Odete que Celina ajudou a impulsionar o sucesso da empresa de Raquel às escondidas. Pressionada, a irmã da vilã vende sua parte para evitar que a verdade chegue a Heleninha (Paolla Oliveira). Só que, tomada pela culpa, Celina resolve agir.

Em um gesto de reparação, Celina recompra o imóvel onde funcionava a Paladar e o entrega de volta para Raquel. “O que a Celina fez foi o mínimo que ela devia fazer”, declara a mocinha, recebendo a chave do prédio com firmeza e decisão.

Uma nova Paladar, com força e criatividade

Raquel não perde tempo. Reúne sua antiga equipe — Gilda (Leticia Vieira), Bartolomeu (Luís Melo), Poliana (Matheus Nachtergaele) e Pascoal (Leandro Léo) — e começa a reconstruir a empresa do zero. E vem mais novidade por aí: para driblar os impactos causados pela TCA, ela anuncia uma nova linha de sanduíches para postos de gasolina, conectando sua paixão por comida com estratégias modernas de mercado.

“Pra compensar a TCA, eu criei uma linha de sanduíches pra snack food vender em posto de gasolina!”, explica Raquel, provando que sua criatividade e resiliência são as maiores armas nessa nova fase.

Uma heroína que inspira

Mesmo em ritmo acelerado, o arco de superação de Raquel emociona e inspira. De volta à liderança da Paladar, ela mostra que a verdadeira força vem de dentro e que nem mesmo a pior das quedas é capaz de derrubar quem nunca perde a esperança. Vale Tudo mais uma vez entrega uma trama envolvente com reviravoltas marcantes, e Raquel segue como símbolo de dignidade e perseverança na novela das nove.

