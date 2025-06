Vale Tudo: César vira amante de Odete Roitman e se vinga de Maria de Fátima

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, César vira amante de Odete Roitman e deixa Maria de Fátima enlouquecida; veja o que acontecerá

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, César (Cauã Reymond) virará amante de Odete Roitman (Debora Bloch). Enciumado com a relação de Maria de Fátima (Bella Campos) com Afonso (Humberto Carrão), o michê dará um jeito de ter um caso com a dona da TCA.

Segundo o site Na Telinha, o galã não gostará nem um pouco da relação íntima da namorada com o bilionário e se aproximará da vilã. Usando seu charme e beleza, o personagem de Cauã Reymond fisgará a coroa e começará a ter um caso com ela.

De início, o relacionamento será discreto, contudo, o segredo logo será descoberto por Maria de Fátima, que não gostará nem um pouco da situação e vai ficar muito incomodada. Sabendo que César está com Odete, ela começará a agir por impulso e a sogra manterá o controle.

Ainda nos próximos capítulos de Vale Tudo, a golpista não gostará nem um pouco do acordo pré-nupcial proposto por Afonso. Ela fingirá que não se importa com o documento, mas não ficará feliz em não poder ter acesso à fortuna nos primeiros dois anos de casamento. Esta cena está prevista para o dia 10 de junho.

Maria de Fátima devolve dólares para Marco Aurélio, mas pede algo em troca

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Maria de Fátima (Bella Campos) não ficará com os dólares roubados de Raquel (Taís Araujo). Surpreendendo a todos, a vilã terá outro plano com a grana e o devolverá para Marco Aurélio (Alexandre Nero) em troca de um emprego na TCA.

Isso mesmo, a alpinista social irá pedir um cargo na empresa para César (Cauã Reymond) em troca de devolver os milhões para o ex-marido de Heleninha (Paolla Oliveira). O diretor achará estranho, mas aceitará a proposta. Saiba mais o que acontecerá aqui!