Vale Tudo: César rouba dinheiro de Maria de Fátima

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, César rouba R$ 40 mil de Maria de Fátima; modelo fica inseguro e resolve pegar dinheiro da moça

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, César (Cauã Reymond) roubará um dinheiro de Maria de Fátima (Bella Campos). Inseguro ao ver a companheira namorando sério com Afonso (Humberto Carrão) e caminhando para se casar com o ricaço em breve, o modelo tomará uma atitude.

Ao ter uma conversa com o amigo Olavo (Ricardo Teodoro), o michê ficará preocupado com seu futuro. “Você abre o olho com a Fatinha, hein? Se ela casar mesmo com esse bilionário, quem garante que você não vai ficar na pista?”, alertará o fotógrafo.

“Eu na pista? Até parece, Olavo”, responderá o modelo. “Eu tenho meus segredos", dirá ele tentando disfarçar a insegurança até ter a ideia de pegar um dinheiro de Maria de Fátima.

Com acesso a uma conta da vilã, César pegará R$ 40 mil. “Brother, tu tem certeza que a Fátima não vai perceber se você mexer nessa conta?”, perguntará Olavo. "Quarenta mil também... Não é muito, mas dá pra dar uma zoada”, dirá César.

Raquel acorda e descobre quem é Maria de Fátima

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Raquel (Taís Araujo) descobrirá quem Maria de Fátima (Bella Campos) realmente é. Após cair em várias armadilhas da filha, acreditando que ela não é uma golpista mentirosa, a cozinheira acordará e verá que ela roubou, enganou e acabou com seu namoro com Ivan (Renato Góes).

Segundo o Notícias da TV, a protagonista vai começar a suspeitar da jovem depois que o ex-namorado tentar explicar como a vilã jogou a culpa do sumiço dos dólares para ele. O administrador ficará sabendo da história por Freitas (Luis Lobianco) após a alpinista social devolver a mala para Marco Aurélio (Alexandre Nero). Saiba mais o que acontecerá aqui!