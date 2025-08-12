Vale Tudo: César reage com desprezo ao saber que é pai do bebê de Fátima

César rejeita a paternidade do bebê com Fátima com desprezo e se mostra cada vez mais cínico e cruel em cenas que prometem dividir o público

Em Vale Tudo, a trama ganha uma virada tensa quando Fátima (Bella Campos) revela a César (Cauã Reymond) que está grávida dele. O modelo decadente, que já demonstrava um comportamento egoísta e manipulador, reage com total frieza e desprezo ao saber que o filho que ela espera é dele.

Segundo informações do site Notícias da TV, o resultado de um exame de DNA confirma a paternidade, mas César não mostra o menor sinal de emoção ou responsabilidade. Em vez disso, ele deixa claro que não tem intenção alguma de assumir a criança.

"Eu nunca quis ser pai", dispara o cafajeste, sem a mínima compaixão pela situação de Fátima. A revelação de César é uma das mais nojentas da novela, mostrando sua total indiferença à vida que está se formando dentro de Fátima. Em vez de assumir qualquer tipo de responsabilidade, ele a abandona em um momento crítico, tratando o assunto como algo irrelevante e inconveniente.

A pressão e o desespero de Fátima

Desesperada, Fátima tenta resolver a situação à sua maneira, indo atrás de subornos e manipulações para controlar o que acontece com a gravidez. Quando a gravidez é confirmada, ela faz de tudo para se livrar da criança, inclusive se jogando nas escadas do Teatro Municipal, simulando um acidente na tentativa de interromper a gestação. A situação de Fátima chega ao fundo do poço, quando, ao ser socorrida, descobre que o bebê resistiu ao impacto.

Mesmo diante de tudo isso, Fátima continua a lutar contra a adversidade e, em sua busca por respostas, descobre que o exame de Afonso (Humberto Carrão) mostrado por Celina (Malu Galli) era falso. No entanto, o pior ainda está por vir.

O desprezo absoluto de César

Quando Fátima finalmente revela a César que ele é o pai da criança, a reação dele é uma mistura de revolta e cinismo. "O filho é seu?", pergunta ele, já mostrando seu total desinteresse. "Não brinca não, Fátima. Esse assunto não é brincadeira não, hein?", responde, ignorando completamente o impacto de suas palavras e o sofrimento que ela está enfrentando.

Fátima, sem saber o que fazer, insiste, lembrando-lhe de sua irresponsabilidade. "Pensasse nisso antes de transar", reclama ela, em um momento de total desespero e frustração. A cena expõe não só o desprezo de César pela situação, mas também a crueldade com que ele trata Fátima, tratando-a como se fosse a culpada por algo que ele próprio provocou.

O choque de Fátima e as consequências para todos

Esse momento de desprezo de César não é apenas um ponto de virada para o relacionamento deles, mas também para a narrativa de Vale Tudo. A postura insensível de César e sua recusa em assumir a paternidade de um filho geram um novo conflito entre os personagens, e as consequências dessa decisão se reverberam não só para Fátima, mas também para toda a trama.

A rejeição de César à paternidade é uma das cenas mais chocantes e reveladoras da novela, mostrando a verdadeira face de um personagem que, até então, era visto como atraente e desejável, mas que se revela uma figura vazia e cruel. Para Fátima, essa reação representa o fim de qualquer esperança de apoio ou redenção, e o público certamente ficará dividido sobre até onde ela pode ir para conquistar algo melhor para si e para o filho.

