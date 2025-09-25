Início » Novelas » Vale Tudo: Cena da morte de Odete Roitman é gravada em hotel no RJ
Novelas

Vale Tudo: Cena da morte de Odete Roitman é gravada em hotel no RJ

Equipe da novela Vale Tudo é flagrada durante gravação de parte da cena da morte de Odete Roitman na frente de hotel de luxo no Rio de Janeiro. Veja as fotos!

Priscilla Comoti
Por Priscilla Comoti
Gravação de parte da cena da morte de Odete Roitman na novela Vale Tudo - Foto: Thiago Martins / AgNews
Gravação de parte da cena da morte de Odete Roitman na novela Vale Tudo - Foto: Thiago Martins / AgNews

Na noite desta quarta-feira, 24, a equipe da novela Vale Tudo, da Globo, realizou a gravação da parte externa da cena da morte de Odete Roitman (Debora Bloch). O momento envolveu a parte em que o corpo da vilã é retirado pelos Bombeiros de dentro do Hotel Copacabana Palace, que é onde ela foi assassinada.

Os paparazzi flagraram o momento em que o corpo de um boneco estava em uma maca e era guiado pela rua enquanto fotógrafos e repórteres registravam o momento na cena da novela.

Vale lembrar que a cena da morte de Odete deve ser exibida no início de outubro, mas a identidade do assassino é mantida em sigilo até o último capítulo da trama, que será exibido em meados de outubro. A intenção da reta final da trama é criar diferentes suspeitos pelo crime. Tanto que a equipe da novela gravou vários finais diferentes para que o nome verdadeiro não saia na imprensa antes do previsto.

Gravação de parte da cena da morte de Odete Roitman na novela Vale Tudo - Foto: Thiago Martins / AgNews
Gravação de parte da cena da morte de Odete Roitman na novela Vale Tudo – Foto: Thiago Martins / AgNews
Gravação de parte da cena da morte de Odete Roitman na novela Vale Tudo - Foto: Thiago Martins / AgNews
Gravação de parte da cena da morte de Odete Roitman na novela Vale Tudo – Foto: Thiago Martins / AgNews
Gravação de parte da cena da morte de Odete Roitman na novela Vale Tudo - Foto: Thiago Martins / AgNews
Gravação de parte da cena da morte de Odete Roitman na novela Vale Tudo – Foto: Thiago Martins / AgNews

Como foi a morte de Odete Roitman na primeira versão de Vale Tudo?

Na primeira versão da novela Vale Tudo, da Globo, a cena Odete Roitman foi assassinada por Leila. Na história, Leila foi até o hotel atrás de Marco Aurélio porque acreditava que ele a estaria traindo com Fátima. Com ciúmes, ela pegou a arma do marido e atirou contra um vulto atrás da porta, que ela imaginava ser Fátima. Só depois Leila descobriu que matou Odete com 3 tiros.

Uma curiosidade é que a assassina de Odete não seria Leila na ideia original do autor, mas eles precisaram escolher outro final por causa do vazamento do roteiro na imprensa.

Leia também: Vale Tudo: Saiba como Heleninha reencontra Leonardo em cena comovente

Priscilla Comoti
Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

Leia Também