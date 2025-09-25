Vale Tudo: Cena da morte de Odete Roitman é gravada em hotel no RJ

Equipe da novela Vale Tudo é flagrada durante gravação de parte da cena da morte de Odete Roitman na frente de hotel de luxo no Rio de Janeiro. Veja as fotos!

Na noite desta quarta-feira, 24, a equipe da novela Vale Tudo, da Globo, realizou a gravação da parte externa da cena da morte de Odete Roitman (Debora Bloch). O momento envolveu a parte em que o corpo da vilã é retirado pelos Bombeiros de dentro do Hotel Copacabana Palace, que é onde ela foi assassinada.

Os paparazzi flagraram o momento em que o corpo de um boneco estava em uma maca e era guiado pela rua enquanto fotógrafos e repórteres registravam o momento na cena da novela.

Vale lembrar que a cena da morte de Odete deve ser exibida no início de outubro, mas a identidade do assassino é mantida em sigilo até o último capítulo da trama, que será exibido em meados de outubro. A intenção da reta final da trama é criar diferentes suspeitos pelo crime. Tanto que a equipe da novela gravou vários finais diferentes para que o nome verdadeiro não saia na imprensa antes do previsto.

Como foi a morte de Odete Roitman na primeira versão de Vale Tudo?

Na primeira versão da novela Vale Tudo, da Globo, a cena Odete Roitman foi assassinada por Leila. Na história, Leila foi até o hotel atrás de Marco Aurélio porque acreditava que ele a estaria traindo com Fátima. Com ciúmes, ela pegou a arma do marido e atirou contra um vulto atrás da porta, que ela imaginava ser Fátima. Só depois Leila descobriu que matou Odete com 3 tiros.

Uma curiosidade é que a assassina de Odete não seria Leila na ideia original do autor, mas eles precisaram escolher outro final por causa do vazamento do roteiro na imprensa.

