Vale Tudo: Celina vira sócia de inimiga de Odete e quase é descoberta

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Celina se tornará sócia de uma das inimigas de Odete e quase é desmascarada pela irmã

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Celina (Malu Galli) se tornará sócia de uma das inimigas de Odete Roitman (Debora Bloch). Isso mesmo, a ricaça investirá na Paladar ao lado de Raquel (Taís Araujo) e Poliana (Matheus Nachtergaele).

Segundo o Notícias da TV, a madame esconderá da família e principalmente da irmã a parceria. Pouco antes do casamento de Maria de Fátima (Bella Campos) e Afonso (Humberto Carrão), Celina recebrá uma ligação da cozinheira e a megera verá no celular que é Raquel ligando para sua irmã.

"Eu estou aguardando um esclarecimento da sua parte. Por que a Raquel Acioli está telefonando para o seu número pessoal?", questionará a vilã. "E eu sei lá, Odete! Eu também estou achando estranhíssimo... Eu não sabia nem que essa mulher tinha meu número", dirá ela.

Odete então fará a irmã atender a ligação. "Desculpa, mas eu não estou entendendo essa ligação. Na verdade, eu não sei nem como você tem meu número! Por favor, que isso não se repita!", falará Celina desligando na cara de sua sócia.

A ricaça então se fará de desentendida para a malvada e depois Heleninha (Paolla Oliveira) e Eugênio (Luis Salem) estranharão ao verem a madame com uma pasta de documentos nas mãos.

"É uma satisfação ver essa mudança de humor, dona Celina", comentará o mordomo. "Eu demorei, mas chegou a hora de entender o que é a famosa felicidade da realização", falará ela.

"Que realização, tia Celina? Que pastas são essas?", questionará a artista plástica. "A minha realização? Ah, Heleninha, você não sabe o que me deixa feliz? É o jardim! É... Eu fiz um projeto novo de jardinagem. Repaginar tudo", disfarçará. Eugênio então ficará com a pulga atrás do orelha e tentará descobrir o que a patroa está escondendo.

