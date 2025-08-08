Vale Tudo: Celina protagoniza cena eletrizante e impede tragédia com maionese

Celina se torna a heroína que evita um desastre monumental com a sabotagem da maionese da Paladar, protagonizando uma sequência de ação emocionante

Em Vale Tudo, a trama se intensifica quando Celina (Malu Galli) descobre um plano de Odete Roitman (Débora Bloch) que poderia causar uma tragédia de grandes proporções. Em cenas previstas para irem ao ar nesta terça-feira, 12, Odete revela com orgulho que sabotou a maionese produzida pela Paladar , a empresa de Raquel (Taís Araujo), para se vingar da cozinheira. A maldade de Odete é explícita, mas ela tenta minimizar os riscos de sua ação, ignorando completamente as possíveis consequências.

Celina, sua irmã, fica horrorizada com a crueldade da vilã e decide agir para evitar o desastre. Mesmo diante da minimização da irmã, Celina não se intimida e, ao perceber a gravidade do plano, toma uma atitude para evitar que a maionese contaminada seja servida aos clientes da Paladar.

Corrida contra o tempo

A ação de Celina ganha proporções de suspense e emoção, com uma sequência de ação intensa. Durante um apagão na cidade, que atrapalha ainda mais o cenário, Celina se apressa para avisar Raquel e os demais responsáveis pelos restaurantes da zona oeste sobre o plano ardiloso de Odete. Ela é acompanhada por Jarbas (Leandro Firmino), e os dois enfrentam uma verdadeira saga para comunicar os restaurantes antes do horário do almoço.

Em um dos momentos mais tensos da cena, Celina chega ao restaurante em Jacarepaguá quase no limite do tempo e consegue impedir que a maionese contaminada seja servida aos clientes. A corrida contra o relógio se torna ainda mais emocionante à medida que os obstáculos se acumulam, e o destino do negócio de Raquel fica em jogo.

A vitória e o alívio

Com a missão cumprida, Celina e Jarbas retornam ao restaurante Paladar, onde a equipe comemora o sucesso da ação com grande alívio. A sabotagem foi frustrada graças à coragem e rapidez de Celina, que agiu sem hesitar para salvar o dia. A sequência é uma verdadeira homenagem à personagem e a Nathalia Timberg, famosa atriz da versão original de Vale Tudo, que enfrentou dificuldades semelhantes.

Em entrevista, Malu Galli, que interpreta Celina, comentou sobre a gravação da cena: “Ela traz um tom diferente do restante da novela, é uma sequência de ação, com as externas de carro, a corrida até o restaurante. Foi muito divertido. E uma homenagem à cena de 1988 e à Nathalia [Timberg], de quem sou muito fã” .

Um marco para a trama

Essa cena se destaca como um dos momentos mais icônicos do remake de Vale Tudo, trazendo uma mistura de emoção, ação e, claro, justiça. A coragem de Celina ao enfrentar a vilania de Odete e evitar uma tragédia demonstra a evolução da personagem, que, embora sempre cautelosa, se revela capaz de tomar atitudes decisivas quando o momento exige. Além disso, a sequência destaca o valor da família e a importância de se proteger o que é bom e justo, mesmo diante das adversidades mais complicadas.

Celina trai Raquel e entrega Paladar nas mãos de Odete

Nos próximos capítulos do remake de Vale Tudo, Raquel (Taís Araujo) enfrentará um de seus maiores reveses: ela será traída por Celina (Malu Galli), que cede à pressão de Odete Roitman (Debora Bloch) e vende sua parte majoritária da Paladar.