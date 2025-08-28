Vale Tudo: Celina assume papel de vítima de golpe que era de Consuêlo

No remake de Vale Tudo, Celina assume trama de golpe que era vivido por Consuêlo na versão original; madame acreditará em falso amor

No remake de Vale Tudo, Celina (Malu Galli) assumirá o papel que, na versão original de 1988, coube à secretária Consuêlo (Rosane Gofman). Na história atual, a irmã de Odete (Debora Bloch) entra na mira do fotógrafo Olavo (Ricardo Teodoro), que decide seguir os passos de César (Cauã Reymond) e fará de tudo para conquistá-la, sem que ela perceba que seu interesse é apenas financeiro.

Na primeira versão da novela, Olavo (Paulo Reis) tentou aplicar o golpe do baú em Aldeíde (Lilia Cabral), mas foi Consuêlo quem acabou se apaixonando pelo malandro. No final, a secretária chegou a visitá-lo na cadeia, consolidando o clichê da “trouxa apaixonada”.

Adaptação da trama

Para o remake, a autora Manuela Dias precisou adaptar a história, pois Consuêlo (Belize Pombal) agora é casada com Jarbas (Leandro Firmino), enquanto na versão original os personagens eram irmãos. Com isso, Celina assume a função de alvo do golpista, ganhando espaço em uma trama romântica com pitadas de comédia e tensão.

Malu Galli já começou a gravar as sequências e revelou detalhes à imprensa: "As cenas dos dois são hilárias. Adorei gravar com o Ricardo, ele é um ator incrível", contou ao colunista Zean Bravo, do jornal Extra.

Romance ardente e complicações

O envolvimento entre Celina e Olavo terá início após Odete apresentar César como seu namorado para a família. Aproveitando o momento, o fotógrafo se aproximará da irmã da bilionária. Segundo Malu Galli, "Ela não resiste. Será uma atração física, uma paixão carnal, com cenas calientes".

A trama, no entanto, promete reviravoltas. A volta de Esteban (Caco Ciocler) poderá atrapalhar os planos de Olavo, deixando Celina dividida entre a paixão e a dúvida sobre as verdadeiras intenções do fotógrafo.

Com essa mudança, o remake de Vale Tudo transfere para Celina a função dramática e cômica de “trouxa apaixonada”, mantendo a essência das armadilhas amorosas da obra original, mas adaptando o enredo ao novo contexto familiar da família Roitman.

Leia também:Manuela Dias muda final original e dá nova chance para Celina