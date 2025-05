Vale Tudo: Bella Campos e Humberto Carrão gravam cena de ‘beijão’ na praia

Maria de Fátima vai conseguir engatar o romance com Afonso na novela Vale Tudo! Os atores gravaram cena de beijão nesta quinta-feira

A novela Vale Tudo, da Globo, terá mudança nos pares românticos em breve! Tanto que os atores já começaram a gravar as cenas dos novos casais. Nesta quinta-feira, 15, o ator Humberto Carrão e a atriz Bella Campos foram flagrados pelos paparazzi enquanto gravavam uma cena de romance entre Afonso e Maria de Fátima.

A cena foi feita na orla da praia de São Conrado, no Rio de Janeiro. Os dois estavam looks de ginásticas e os personagens trocaram um beijão na frente das câmeras.

Além disso, Carrão gravou cenas acompanhado de Alice Wegmann, que interpreta Solange, a atual namorada de Afonso.

Bella Campos e Humberto Carrão em gravação da novela Vale Tudo - Foto: Fabricio Pioyani / AgNews

Bella Campos e Humberto Carrão em gravação da novela Vale Tudo - Foto: Fabricio Pioyani / AgNews

Alice Wegmann, Bella Campos e Humberto Carrão em gravação da novela Vale Tudo - Foto: Fabricio Pioyani / AgNews

Alice Wegmann e Humberto Carrão em gravação da novela Vale Tudo - Foto: Fabricio Pioyani / AgNews

Alice Wegmann e Humberto Carrão em gravação da novela Vale Tudo - Foto: Fabricio Pioyani / AgNews

Bella Campos em gravação da novela Vale Tudo - Foto: Fabricio Pioyani / AgNews

Confira o resumo da novela Vale Tudo para o período de 15 a 17 de maio:

Capítulo 40 - Quinta-feira, 15 de maio

Ivan fica indignado com as acusações de Raquel. Maria de Fátima avisa a Odete que conseguiu separar a mãe de Ivan. Heleninha fica animada ao saber que Ivan estará presente no campeonato de xadrez em sua casa. Celina hospeda Laís e Cecília em sua casa. Maria de Fátima se mostra interessada no campeonato de xadrez, e Afonso acaba a convidando. Marco Aurélio pede ajuda a Cláudia para encontrar sua mala com os dólares, e descobre que Rubinho pode ter etiquetado a mala errada. Freitas é orientado por Marco Aurélio a vasculhar a vida de Raquel. Ivan é recebido com hostilidade por Raquel na inauguração de seu restaurante.

Capítulo 41 - Sexta-feira, 16 de maio

Ivan discute com Raquel. Sardinha comenta com Solange que estranhou o encontro de Maria de Fátima com Odete. César cobra de Fátima sua parte dos dólares. Afonso critica a gestão da TCA em conversa com Odete. Cecília avisa a Laís que os traficantes de animais foram presos e que elas podem voltar para casa. Vasco é demitido por justa causa. Marco Aurélio manda Freitas seguir Raquel. Cláudia chantageia Marco Aurélio em busca de patrocínio para sua peça. Maria de Fátima tenta ameaçar Odete.

Capítulo 42 - Sábado, 17 de maio

Maria de Fátima pede desculpas a Odete. Leila acompanha Renato em uma reunião de trabalho. Cláudia acusa Marco Aurélio de usar as pessoas. Ivan confirma sua presença no campeonato de xadrez para Odete. Vasco fica sabendo que foi cancelado e, por isso, ficará fora do grupo de pagode. Laís e Cecília vão a Petrópolis conhecer Sarita. Raquel acusa Freitas de assediá-la. Renato e Leila dormem juntos. Fátima chega mais cedo ao campeonato de xadrez, seguindo orientação de Odete. Solange flagra Renato e Leila juntos.

Leia também: Carolina Dieckmann e Alexandre Nero gravam cenas de Vale Tudo na praia