Vale Tudo: Atriz compara antes e depois de cena icônica da novela

'Não pode enganar todo mundo por todo tempo': A atriz Alice Wegmann comparou as duas versões da cena de Solange humilhando Fátima na novela Vale Tudo

A atriz Alice Wegmann se divertiu ao comparar uma cena icônica das duas versões da novela Vale Tudo, da Globo. Intérprete de Solange Duprat no remake, ela aproveitou a exibição do momento em que a personagem humilha Fátima (Bella Campos) no casamento e fez uma montagem de quando a cena foi interpretada por Lidia Brondi na década de 1980.

Em um vídeo no Instagram, ela mostrou as duas atrizes falando a mesma fala memorável, na qual diziam: “A gente pode enganar todo mundo por quase todo o tempo, quase todo mundo por todo o tempo, mas não pode enganar todo mundo por todo o tempo. Essa nunca falhou, Fátima, e não vai falhar dessa vez”.

Na legenda, ela contou sobre a alegria de interpretar Solange na trama de sucesso. "Comparar não é bom, mas eu como fã de #ValeTudo 88 fico feliz demais de poder ter reproduzido esse trava línguas icônico. Lídia Brondi, que mulher! Gilberto Braga, que autor! Solange Duprat, que personagem! uma honra imensa estar aqui nessa versão de 25 com um elenco que admiro tanto. ainda temos muita novela pela frente, muita coisa pra pensar “MAS POR QUEEEE MOCINHA DUPRRRAT?” e muitos chéries pra falar até lá. obrigada a todos vocês por tanto carinho e por acompanharem esse novelão! continuem com a gente, até outubro a workaholic aqui tá muito on!", afirmou.

Por onde anda Lídia Brondi?

A ex-atriz Lidia Brondi fez uma rara aparição em público em janeiro de 2025. Ela foi ao teatro para prestigiar o seu marido, o ator Cassio Gabus Mendes, que fez a estreia da peça Uma Ideia Genial no Teatro Procópio Ferreira, em São Paulo.

Na entrada do evento, ela foi reconhecida pelos paparazzi e posou para fotos. Na ocasião, a estrela usava um look com blusa branca de manga comprida e calça marrom. Além disso, ela mostrou o seu cabelo com curtinho.

Vale lembrar que Lídia Brondi abandonou a TV há 34 anos. Em 1991, ela atuou em sua última novela, chamada Meu Bem, Meu Mal, da Globo. Antes disso, ela também esteve nos elencos de Tieta - que é reprisada atualmente no Vale a Pena Ver de Novo -, Vale Tudo, Roque Santeiro e outras.

A ex-atriz deixou a carreira para se dedicar a carreira de psicóloga e à sua família. Ela é casada há mais de 30 anos com o marido.

Lidia Brondi - Foto: Clayton Felizardo / Brazilnews