Vale Tudo: Após sumiço de dólares, Raquel mente para defender Ivan

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Raquel mente para defender Ivan após dólares sumirem e ela ser vista como suspeita por Freitas

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Raquel (Taís Araújo) mentirá para defender Ivan (Renato Góes). Separada dele e acreditando que ele sumiu com os dólares, sem saber que tudo não passou de uma armação de Maria de Fátima (Bella Campos) e Odete Roitman (Débora Bloch), a cozinheira não dirá que seria ele quem está com o dinheiro.

Em busca da grana de Marco Aurélio (Alexandre Nero), o funcionário dele, Freitas (Luis Lobianco), suspeitará da ex-mulher de Rubinho (Julio Andrade) ao ver que ela inaugurou um restaurante. Ele então questionará a personagem de Taís Araujo sobre o que tinha na mala do músico falecido, perguntando até sobre caixas de chocolates, as quais usaram para disfarçar o dinheiro.

Sempre muito honesta, Raquel acabará mentindo para não entregar o ex-namorado, acreditando que ele está com os dólares. É bom lembrar que Maria de Fátima roubará os milhões, contudo, ela devolverá as notas para Marco Aurélio em troca de outra coisa. O plano faz parte do combinado da vilã com Odete para aproximar Ivan de Heleninha (Paolla Oliveira).

Raquel faz a fila andar ao beijar outro na frente de Ivan

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Ivan (Renato Góes) não estará mais com Raquel (Taís Araújo) por conta de uma armação de Maria de Fátima (Bella Campos) e Odete Roitman (Débora Bloch). Mesmo separados, eles terão ciúmes um do outro e a coziheira dará um beijo em um homem de vingança.

No capítulo da próxima segunda-feira, 19, a personagem de Taís Araujo continuará mexida com o término e ficará chateada ao ver o ex-namorado com Heleninha (Paolla Oliveira). Após ver que o funcionário da TCA está com a herdeira da patroa, a cozinheira fará a fila andar.