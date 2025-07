Vale Tudo: Aldeíde humilha Marco Aurélio em retorno: 'Chefe abusivo'

De luto, Aldeíde volta ao Brasil, reencontra colegas e não poupa críticas ao ex-patrão Marco Aurélio em cena eletrizante em Vale Tudo

Aldeíde (Karine Teles) estará de volta a Vale Tudo — e trará com ela o mesmo espírito afiado que a transformou em uma das personagens mais queridas do público no remake da Globo. Em cenas previstas para irem ao ar nesta quinta-feira (17), a ex-secretária retornará ao Brasil após ficar viúva de Laudelino (Herson Capri) e protagonizará um reencontro explosivo com o ex-chefe Marco Aurélio (Alexandre Nero), a quem volta a chamar de “abusivo” sem meias palavras.

Retorno ao Rio e reencontro com amigos

Segundo o Notícias da TV, em clima de saudade e emoção, Aldeíde reaparece na sede da TCA e é recebida com surpresa por Consuêlo (Belize Pombal) e Freitas (Luis Lobianco), seus antigos colegas. A notícia de que está viúva comove os dois, e ela não esconde a dor pela perda de Laudelino. “Fiquei viúva, amiga… Me dá um abraço”, diz, comovida.

Mas a tensão logo substitui o carinho. Marco Aurélio entra na sala sem notar a presença da ex-funcionária. Quando a vê, solta uma de suas habituais provocações: “É você, monocromática?”. Aldeíde, no entanto, está longe de ser intimidada. Embate direto com Marco Aurélio A resposta vem na lata: “Sou eu mesmo, chefe abusivo. Como o senhor está?”.

O empresário tenta desestabilizá-la ao chamá-la de incompetente, mas ela rebate com sarcasmo e firmeza: “Ninguém mais topou ser humilhado por um salário ou a solução foi abusar da eficiência da Consuêlo mesmo?”. A cena não apenas resgata o embate clássico entre os dois, mas também atualiza a relação de poder. Agora, Aldeíde volta ao Brasil em nova posição: emocionalmente fortalecida e financeiramente estável, já que herdou o patrimônio do falecido marido.

"Agora ele não me mete mais medo"

Ao deixar a empresa, Aldeíde ainda conversa com Poliana (Matheus Nachtergaele) e celebra o fim de seu temor diante de Marco Aurélio. “O todo-poderoso me chamou de monocromática, eu devolvi com um chefe abusivo assim, ó, pá! Bem no meio da cara dele!”, diz, radiante com a vitória simbólica. Com essa cena, Vale Tudo entrega não só alívio cômico e catártico ao público, mas também reforça a força de personagens femininas que não se calam diante do abuso e da arrogância. A volta de Aldeíde promete mexer com a trama e reacender antigas rivalidades, agora em novos termos.

