Vale Tudo: Aldeíde conquista ricaço após cometer gafe constrangedora

Solteirona, Aldeíde conquista ricaço, que será seu futuro marido, após cometer deslize no restaurante do irmão e de Raquel; veja

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Aldeíde (Karine Teles) encontrará o amor de sua vida. A secretária solteirona acabará conhecendo um milionário e acabará até se casando com ele. Segundo o Notícias da TV, a ruiva conhecerá o homem no restaurante de Raquel (Taís Araujo) e Poliana (Mateus Nachtergaele).

A funcionária da TCA vai se deparar com seu futuro marido ao ficar responsável por ver os uniformes dos funcionários do negócio do irmão. Ao ver um cliente, sem saber que ele não trabalha no estabelecimento, Aldeíde pedirá para ele tirar a roupa e o novo personagem Laudelino, que será interpretado por Herson Capri, obedecerá.

"Tira a roupa", ordenará ela, sem saber que se trata de um empresário ricaço. O homem então se apaixonará pela secretária e ficará encantado com o jeito autêntico dela. Inclusive, o milionário a chamará para um viagem para Portugal e eles se casarão.

Na versão original, a ruiva acaba ficando rica ao herdar a fortuna do marido. A aparição do novo personagem não apenas marcará a vida amorosa de Aldeíde, mas também influenciará na virada da vida financeira de Raquel.

Para quem não acompanhou, Herson Capri fez grande sucesso nos últimos meses ao integrar o elenco de Beleza Fatal, novela do streaming da Max. O ator deu vida a um médico cheio de segredos obscuros.

Marco Aurélio conta com a ajuda de Fátima para roubar criança

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Marco Aurélio (Alexandre Nero) pedirá a ajuda de Maria de Fátima (Bella Campos) para roubar Sarita (Luara Telles) de sua irmã, Cecília (Maeve Jinkings), e de sua cunhada, Laís (Lorena Lima).

Segundo o Notícias da TV, O empresário aproveitará que as duas estarão em apuros. Enquanto sua irmã se encontrará em coma, a companheira dela estará desaparecida em uma ilha após levar turistas de barco em um mau tempo e esse será o cenário perfeito para ele pegar a menina para ele. Saiba mais aqui!