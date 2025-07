Vale Tudo: Ainda em luto, Aldeíde se apaixona por 'novinho', filho de sua amiga

Após a morte do marido, Aldeíde desperta sentimentos por filho de amiga, em romance que promete repetir polêmica da versão original de Vale Tudo

Aldeíde (Karine Teles) não ficará sozinha por muito tempo no remake de Vale Tudo. Mesmo ainda em luto pela morte de Laudelino (Herson Capri), seu marido, a ex-secretária dará os primeiros passos rumo a um novo romance — e justamente com André (Breno Ferreira), filho de sua melhor amiga, Consuêlo (Belize Pombal).

A aproximação começa já nesta quinta-feira (17), quando os dois trocam olhares que acenderão a chama da atração. O envolvimento repete um arco que fez sucesso na primeira versão da novela, exibida em 1988, quando Aldeíde, então vivida por Lilia Cabral, também se apaixonou por André (interpretado por Marcello Novaes na época). O remake atual resgata essa tensão amorosa, mas agora em outro contexto emocional e geracional.

Luto e recomeço para Aldeíde

A morte de Laudelino, exibida nesta segunda-feira (14), deixou a personagem abalada, mas também marcou uma virada importante em sua trajetória. Viúva e herdeira do patrimônio do marido, Aldeíde retorna ao Brasil com mais independência — emocional e financeira.

Apesar do sofrimento recente, a personagem demonstra abertura para novos afetos. A atração por André surge como uma surpresa até para ela, que ainda se vê entre a saudade e o desejo de seguir em frente.

Romance inesperado com gosto de nostalgia

O interesse por André — mais jovem e próximo do círculo familiar — promete render polêmica dentro e fora da trama. Além da diferença de idade, o envolvimento mexe com as dinâmicas de amizade, já que ele é filho de sua confidente Consuêlo.

Esse tipo de relação delicada já foi abordado com sucesso na versão original da novela e, ao que tudo indica, será novamente um dos núcleos quentes da atual adaptação. O remake tem seguido uma linha fiel à essência da obra original, mas com atualizações dramáticas e visuais para os tempos atuais. O relacionamento entre Aldeíde e André, com sua carga de ambiguidade e ousadia, se encaixa perfeitamente nesse cenário.

Expectativa de cenas quentes e dilemas morais

Os próximos capítulos devem aprofundar a conexão entre os dois personagens, explorando a tensão entre o desejo e os limites sociais. A Globo aposta em um desenvolvimento gradual do romance, com trocas de olhares, conversas íntimas e momentos de hesitação que prendem o telespectador e reforçam a complexidade emocional da trama. A expectativa é de que Aldeíde enfrente julgamentos, inclusive internos, mas também encontre na nova relação um caminho de cura e autoconhecimento.

Foto: Globo/Manoella Mello

André (Breno Ferreira) Foto: Globo/ Léo Rosario