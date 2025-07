Vale Tudo: Afonso pede perdão a Solange e leva resposta sincera

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Afonso cai na real e descobre tramas de Maria de Fátima; bilionário pedirá desculpas para Solange e terá resposta

O clima vai esquentar em Vale Tudo! Afonso (Humberto Carrão) finalmente abrirá os olhos sobre a verdadeira face de Maria de Fátima (Bella Campos) e tomará coragem para procurar Solange (Alice Wegmann) e pedir perdão. Após pegar a vilã na cama com César (Cauã Reymond), o triatleta e herdeiro da TCA a colocará para fora de casa e, arrependido, tentará se redimir com a ex-namorada, sem imaginar que ela está esperando gêmeos dele.

Pedido de perdão com emoção

Segundo o Notícias da TV, a visita de Afonso à casa de Solange será carregada de emoção e arrependimento. Com olhar abatido e voz trêmula, o mocinho vai direto ao ponto: “Eu preciso te pedir desculpas. Porque eu fui um idiota”, dirá ele, cabisbaixo. A cena está prevista para ir ao ar em 22 de agosto e promete mexer com os corações dos fãs da novela das nove da Globo.

Mesmo surpresa com a chegada do ex, Solange mostrará maturidade ao ouvir o pedido e também reconhecer seus próprios tropeços. “Se a gente estivesse totalmente conectado, nem a Fátima nem ninguém ia ter conseguido separar a gente”, desabafará ela, deixando claro que as feridas ainda estão abertas, mas sem jogar toda a culpa sobre ele.

“Você foi machista”: Solange fala tudo

Durante a conversa, Afonso revelará que se deixou levar pela aparente tranquilidade do relacionamento com Fátima: “Eu abri mão de tudo isso pra ficar com alguém que era cômodo, que nunca discordava de mim… No máximo um ciumezinho aqui, outro ali”.

Mas Solange não deixará barato e mandará a real com firmeza e honestidade. “Você foi machista, foi seduzido por uma mulher disponível 100%, mas… Eu também errei”, dirá a diretora, num momento que marca uma grande virada na trama, com cada um assumindo seus próprios erros.

Bebês, segredo e futuro incerto

Apesar do clima mais amigável, o reencontro não culminará em reconciliação. Solange, firme, dirá que os gêmeos que espera são fruto de uma produção independente, sem revelar, naquele momento, a verdade sobre a paternidade. Afonso sairá triste, mas com o coração um pouco mais leve por ter conseguido se desculpar.

Só que a novela reserva um novo choque: nos capítulos seguintes, o bilionário descobrirá que está com câncer e pensará até em não fazer tratamento . É aí que Solange finalmente revelará a verdade: os gêmeos são dele. A notícia será o ponto de virada para Afonso, que ganhará dois grandes motivos para lutar por sua vida.

A sequência promete muita emoção, reviravoltas e aquela mistura de amor, perdão e redenção que só Vale Tudo consegue entregar com tanta força.

