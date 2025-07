Vale Tudo: Afonso frustra planos de Fátima e ela apela para Odete: 'Golpe!'

De volta ao Brasil, Maria de Fátima é surpreendida com decisão de Afonso e teme perder status e influência, pedindo socorro para Odete

Depois de um ano de luxo e aparente estabilidade em Paris, Maria de Fátima (Bella Campos) verá sua vida virar de cabeça para baixo em Vale Tudo. Nos próximos capítulos do remake da novela das nove da Globo, a vilã voltará ao Brasil com Afonso (Humberto Carrão) acreditando estar apenas de férias — mas será surpreendida com a revelação de que o marido não pretende retornar à Europa.

Segundo informações do Notícias da TV, desesperada diante da possibilidade de perder tudo o que conquistou, ela recorrerá à temida sogra Odete Roitman (Debora Bloch), em uma cena que promete movimentar a trama.

De Paris ao pânico: Fátima descobre mudança de planos

Durante o casamento, Fátima e Afonso se mudaram para Paris, onde o herdeiro da TCA assumiu o comando da filial europeia da empresa. Ao retornarem ao Rio de Janeiro, sob o pretexto de férias, Afonso surpreende a esposa com uma decisão inesperada: pretende permanecer definitivamente no Brasil. "Eu pensei em fazer essa experiência, ver se dá pra gerenciar aqui e lá ao mesmo tempo", afirma ele, acreditando estar tomando a melhor decisão para sua vida profissional e pessoal.

A fala deixa Fátima em choque. Sabendo que seu prestígio social e financeiro depende da vida de luxo na Europa, ela logo questiona: “Você já avisou a Odete que você não tá querendo voltar?”. Afonso, no entanto, responde que pretende manter a mãe no escuro por enquanto: “Deixa a Odete lá na Europa, pensando que a gente tá de férias.”

Aliança ameaçada: Fátima dissimula e corre para o telefone

Mesmo fingindo apoio à decisão do marido, Fátima rapidamente demonstra seu verdadeiro temor. Assim que Afonso sai de cena, ela liga para a sogra com urgência, tentando expor a situação como um golpe articulado por ele. “Dona Odete, me liga assim que puder... A gente acabou de chegar aqui no Rio e agora o Afonso tá dizendo que não vai voltar pra Paris. É golpe, me liga!”, dispara, tentando provocar a fúria da matriarca da família Roitman.

A atitude expõe o desespero de Fátima diante da possibilidade de perder os privilégios que a vida ao lado de Afonso no exterior lhe proporcionava — e evidencia sua completa dependência das decisões estratégicas da poderosa Odete.

Odete Roitman não perdoa desobediência

Ao receber a mensagem, Odete reage com o típico tom de desprezo que a consagrou como uma das personagens mais temidas da teledramaturgia brasileira. “Meus filhos sendo meus filhos. Como se não me bastasse a Heleninha (Paolla Oliveira) no Rio, agora o Afonso está querendo ficar lá também. Infeliz... Mentiu que ia de férias e agora quer ficar. Não dá pra confiar em ninguém mesmo", desabafa, contrariada com a decisão do filho.

Essa nova reviravolta adiciona tensão à dinâmica familiar dos Roitman e reforça o conflito entre o controle de Odete sobre os filhos e suas tentativas de buscar autonomia — algo que ela não tolera. A novela deve explorar ainda mais esse embate nas próximas semanas.

Leia também:Vale Tudo: Grávida e rejeitada, Fátima implora ajuda a Raquel e tem resposta dura