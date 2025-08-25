Vale Tudo: Afonso descobre mais podres de Fátima ao procurar Raquel

A verdade sobre as armações de Fátima vem à tona e desmorona as relações de Afonso com a família Roitman; veja o que acontecerá

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Afonso (Humberto Carrão) decide procurar Raquel (Taís Araujo) para tentar entender até onde vai a cumplicidade entre Maria de Fátima (Bella Campos) e sua mãe, a temida Odete Roitman (Débora Bloch). Ele já sabe que Fátima causou a separação de sua mãe, mas o que ele vai descobrir é ainda mais devastador. Durante a conversa com Raquel, ele fica chocado ao saber que, além de destruir o casamento, Fátima também renegou o próprio pai na frente dele.

A revelação bombástica

Segundo o site Notícias da TV, a história começa a se desenrolar quando Fátima revela a Afonso que a separação de Raquel e Ivan (Renato Góes) foi cuidadosamente planejada em uma aliança maquiavélica com Odete. Afonso, atônito com essa revelação, decide confrontar Raquel para confirmar os fatos. Ao encontrar a empresária, ele descobre que a filha também agiu pelas costas dela desde o início. Raquel conta que Fátima vendeu a casa onde moravam em Foz do Iguaçu e fugiu para o Rio com o dinheiro, o que agrava ainda mais a imagem da golpista.

Fátima, sempre manipuladora, ainda manteve um comportamento de negação, o que é ainda mais surpreendente para Afonso quando ele descobre que o pianista Rubinho (Julio Andrade), que ele conheceu em Paraty, é, na verdade, o pai biológico de Maria de Fátima. A revelação é devastadora, mas a verdadeira bomba vem quando Afonso se lembra de ter presenciado Fátima negar o próprio pai na frente dele, algo que torna ainda mais insuportável para ele.

Fátima e a trama de mentiras

A história só piora para Fátima quando Raquel revela outras traições. Ela conta a Afonso como Fátima roubou uma mala de dólares que havia sido trocada por engano no aeroporto e devolveu os valores ao verdadeiro dono, Marco Aurélio (Alexandre Nero), sem que Ivan soubesse de nada. Afonso, em um momento de clareza, deduz que a fortuna de Fátima vem do roubo da TCA, e não apenas de seu envolvimento com Odete, como ele imaginava inicialmente.

A decisão de Afonso

Devastado com as revelações sobre Fátima e a cumplicidade de Raquel nas mentiras, Afonso também se sente traído por Celina (Malu Galli), que omitiu a verdade sobre a sociedade delas e o que estava prestes a acontecer. Ele conclui que não pode mais fazer parte dessa família e decide romper de vez com os Roitman, deixando a casa da tia e se afastando de tudo o que representa o passado. "A verdade é o que a gente é, o que a gente faz", ele declara, simbolizando sua decisão de buscar a verdade e cortar laços com aqueles que participaram das mentiras e trapaças.

Consequências e o futuro de Afonso

Essa revelação coloca um ponto de ruptura nas relações de Afonso com sua família e define um novo caminho para ele. A decisão de se afastar de Fátima, de Celina e de Odete representa uma busca por justiça e, talvez, pela paz que ele tanto precisa. Essa sequência de descobertas impactantes e o rompimento com sua família prometem ser um dos grandes momentos da reta final de Vale Tudo, mostrando o poder da verdade e da integridade em um ambiente de mentiras e manipulações.

Leia também:Fátima usa segredo de Leonardo para ameaçar Odete