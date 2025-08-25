CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Novelas
  2. Vale Tudo: Afonso descobre mais podres de Fátima ao procurar Raquel
Novelas / Eita!

Vale Tudo: Afonso descobre mais podres de Fátima ao procurar Raquel

A verdade sobre as armações de Fátima vem à tona e desmorona as relações de Afonso com a família Roitman; veja o que acontecerá

Nataly Paschoal
por Nataly Paschoal
[email protected]

Publicado em 25/08/2025, às 14h19

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Afonso descobre mais armações de Fátima
Afonso descobre mais armações de Fátima - Reprodução/Globo

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Afonso (Humberto Carrão) decide procurar Raquel (Taís Araujo) para tentar entender até onde vai a cumplicidade entre Maria de Fátima (Bella Campos) e sua mãe, a temida Odete Roitman (Débora Bloch). Ele já sabe que Fátima causou a separação de sua mãe, mas o que ele vai descobrir é ainda mais devastador. Durante a conversa com Raquel, ele fica chocado ao saber que, além de destruir o casamento, Fátima também renegou o próprio pai na frente dele.

A revelação bombástica

Segundo o site Notícias da TV, a história começa a se desenrolar quando Fátima revela a Afonso que a separação de Raquel e Ivan (Renato Góes) foi cuidadosamente planejada em uma aliança maquiavélica com Odete. Afonso, atônito com essa revelação, decide confrontar Raquel para confirmar os fatos. Ao encontrar a empresária, ele descobre que a filha também agiu pelas costas dela desde o início. Raquel conta que Fátima vendeu a casa onde moravam em Foz do Iguaçu e fugiu para o Rio com o dinheiro, o que agrava ainda mais a imagem da golpista.

Fátima, sempre manipuladora, ainda manteve um comportamento de negação, o que é ainda mais surpreendente para Afonso quando ele descobre que o pianista Rubinho (Julio Andrade), que ele conheceu em Paraty, é, na verdade, o pai biológico de Maria de Fátima. A revelação é devastadora, mas a verdadeira bomba vem quando Afonso se lembra de ter presenciado Fátima negar o próprio pai na frente dele, algo que torna ainda mais insuportável para ele.

Fátima e a trama de mentiras

A história só piora para Fátima quando Raquel revela outras traições. Ela conta a Afonso como Fátima roubou uma mala de dólares que havia sido trocada por engano no aeroporto e devolveu os valores ao verdadeiro dono, Marco Aurélio (Alexandre Nero), sem que Ivan soubesse de nada. Afonso, em um momento de clareza, deduz que a fortuna de Fátima vem do roubo da TCA, e não apenas de seu envolvimento com Odete, como ele imaginava inicialmente.

A decisão de Afonso

Devastado com as revelações sobre Fátima e a cumplicidade de Raquel nas mentiras, Afonso também se sente traído por Celina (Malu Galli), que omitiu a verdade sobre a sociedade delas e o que estava prestes a acontecer. Ele conclui que não pode mais fazer parte dessa família e decide romper de vez com os Roitman, deixando a casa da tia e se afastando de tudo o que representa o passado. "A verdade é o que a gente é, o que a gente faz", ele declara, simbolizando sua decisão de buscar a verdade e cortar laços com aqueles que participaram das mentiras e trapaças.

Consequências e o futuro de Afonso

Essa revelação coloca um ponto de ruptura nas relações de Afonso com sua família e define um novo caminho para ele. A decisão de se afastar de Fátima, de Celina e de Odete representa uma busca por justiça e, talvez, pela paz que ele tanto precisa. Essa sequência de descobertas impactantes e o rompimento com sua família prometem ser um dos grandes momentos da reta final de Vale Tudo, mostrando o poder da verdade e da integridade em um ambiente de mentiras e manipulações.

Leia também:Fátima usa segredo de Leonardo para ameaçar Odete

Nataly Paschoal

Nataly Paschoal é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, ela já passou por sites como Todateen, Sportlife e espnW. Escreve sobre celebridades, TV, reality show e novelas.

vale tudoraquelMaria de Fátimaafonso

Leia também

Próximos capítulos

Afonso (Humberto Carrão) na novela Vale Tudo - Foto: Reprodução / Globo

Vale Tudo: Saiba quem salva a vida de Afonso na luta contra o câncer

Desespero

Estela (Larissa Manoela) - Foto: Reprodução/Globo

Êta Mundo Melhor!: Vilão cruza caminho de Anabela e assusta Estela

Simbá (Arthur Yera) e Candinho (Sergio Guizé) - Foto: Reprodução/Globo

Êta Mundo Melhor!: Simbá revela verdade a Candinho e pede perdão

Homenagem especial

Preta Gil será homenageada em Êta Mundo Melhor! - Foto: Reprodução/Globo

Preta Gil será homenageada na novela Êta Mundo Melhor!

LUTO

História de Amor: ator veterano morreu após diagnóstico de câncer - Reprodução/Globo

Veterano de História de Amor morreu aos 68 anos após diagnóstico de câncer

INFÂNCIA

No ar em 1999, Terra Nostra foi sucesso internacional da TV Globo - Foto: Cicero Rodrigues/Memória Globo

Autor usou memórias da infância como inspiração para novela; descubra qual

Últimas notícias

Neymar JrFilho de Neymar Jr ganha festa com tema que combina direitinho com o pai
Afonso descobre mais armações de FátimaVale Tudo: Afonso descobre mais podres de Fátima ao procurar Raquel
Jessie J passou por mastectomia; médico explicaMédico explica mastectomia em casos de câncer como o de Jessie J: 'Necessária'
Virginia Fonseca posta reflexão sobre ataquesVirginia Fonseca posta reflexão sobre ser atacada: 'Continua de pé'
Nesta segunda-feira, 25, Tony Ramos completa 77 anosTony Ramos completa 77 anos; ator quase perdeu seu casamento por uma novela
Veja outras adaptações de obras de Raphael Montes além de Dias PerfeitosConheça outras adaptações de obras de sucesso de Raphael Montes além de Dias Perfeitos
Afonso (Humberto Carrão) na novela Vale TudoVale Tudo: Saiba quem salva a vida de Afonso na luta contra o câncer
Camila Queiroz e Klebber ToledoMenino ou menina? Camila Queiroz e Klebber Toledo descobrem o gênero do bebê
Esposa de Pedro Leonardo revela cirurgiasEsposa de Pedro Leonardo revela 'combo' de cirurgias: 'Tomei coragem'
Após as quatro apresentações, o Grupo A ficou em primeiro lugarDança dos Famosos: qual participante teve o melhor desempenho? Vote!
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade