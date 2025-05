Vale Tudo: Acidente de Afonso, roubo de dólares e mais; veja o que acontecerá

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Afonso sofrerá acidente, dólares de Raquel serão roubados e Odete Roitman armará para Ivan

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, o público poderá ver algumas reviravoltas. Os dólares de Raquel (Taís Araujo) serão roubados por Maria de Fátima (Bella Campos), que acabará culpando Ivan (Renato Góes) e se aliará com Odete Roitman (Debora Bloch) para afastar o moço da cozinheira e aproximá-lo de Heleninha (Paolla Oliveira).

Além disso, Afonso (Humberto Carrão) sofrerá um acidente e outros acontecimentos marcantes vão fazer a história ficar ainda mais agitada. Veja o que acontecerá nos próximos capítulos.

Afonso sofrerá grave acidente

Em sua rotina pesada de treinos, Afonso acabará sofrendo um acidente enquanto pedala. Mesmo acompanhado de um segurança, ele desmaiará na pista após ser fechado por um carro. Ele será levado ao hospital com ferimentos e deixará Odete Roitman extremamente preocupada. Solange (Alice Wegmann) ficará emocionada e mostrará todo seu amor pelo atleta.

Maria de Fátima roubará dólares

Como já previsto, Maria de Fátima fará de tudo para tomar os dólares de Raquel. A vilã armará várias para chegar perto da mãe, o suficiente para enganá-la e conseguir roubar o dinheiro. Em uma noite, a alpinista social aproveitará que a cozinheira e Ivan estão dormindo para pegar a bolada.

Além disso, a jovem criará uma armadilha para fazer a mãe acreditar que Ivan foi o ladrão. Fátima fingirá um delivery para fazer com que o personagem de Renato Góes pegue uma encomenda e deixe Raquel sozinha na cama. Ao não encontrá-lo ao seu lado, a mocinha achará que ele sumiu com o dinheiro.

Raquel termina namoro

Por conta do sumiço dos dólares, Raquel acreditará mesmo que Ivan roubou o dinheiro acabará terminando o namoro. A cozinheira terá uma briga intensa com ele e não acreditará no que ele disser.

Odete arma para Heleninha ficar com Ivan

Ao saber que Ivan está solteiro, Odete Roitman armará um encontro dele com Heleninha. A vilã organizará um falso campeonato de xadrez para reaproximar os dois. O plano ficará ainda mais como ela gosta ao Solange se recusar a ir e Maria de Fátima marcar presença.

