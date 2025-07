Vale Tudo: A chantagem absurda que Ivan sofre após trocar Heleninha por Raquel

Após romper com Heleninha, Ivan se vê refém de uma chantagem que pode abalar sua nova relação com Raquel e colocar em risco sua moralidade

Após abandonar o relacionamento com Heleninha (Paolla Oliveira), Ivan (Renato Góes) passa a viver um momento conturbado. Em vez de se libertar completamente, ele acaba sendo alvo de uma chantagem maliciosa, conforme revelou matéria do Notícias da TV (“A chantagem absurda que Ivan sofre após trocar Heleninha por Raquel em Vale Tudo”) .

A vilã Odete Roitman (Débora Bloch) ameaça processá-lo, usando como argumento sua proximidade com Raquel (Taís Araujo), colocando o homem sob pressão constante. A essa altura a Paladar já terá virado a empresa fornecedora de comidas para os aviões da TCA e a vilã achará que o ex-genro privilegiou a namorada.

"Você conseguiu quebrar nossos acordos nas duas frentes, Ivan. Você favoreceu a sua ex-namorada fornecendo informações privilegiadas sobre nossos fornecedores", dirá Odete. Ele então negará envolvimento.

"Se não fez, como ela ficou sabendo que a Flyfood estava à beira da falência?", questionará. "Não sei. A gente não tem se visto!", mentirá o diretor. É então que Odete mostra as fotos dele com Raquel.

"Isso aqui não parece uma imagem de duas pessoas que não têm se visto. Você entende a gravidade da situação, Ivan? Você tem uma multa de 300 mil reais pra pagar por estar expondo a Heleninha dessa forma", ameaçará a bilionária.

"E, além disso, a TCA vai processar você por espionagem empresarial, entre outras coisas, claro. A não ser que você faça as pazes com a Heleninha. E volte pra casa", disparará a vilã.

"Você não vai precisar convencer a mim, que isso tudo foi coincidência, Ivan. A gente tá falando de um processo, é bem mais complicado. Sem falar que isso acaba com a reputação de qualquer executivo... Se processado por vazamento de dados. E a gente tem um acordo por escrito sobre protocolos em caso de separação, que você não está cumprindo", lembrará ela.

"Você vai me cobrar uma multa porque eu jantei com a Raquel?", ironizará ele. "Eu sou do tipo que cobra tudo. A não ser que você tope a minha proposta de voltar pra casa e dar uma chance pro seu casamento com a Heleninha.O que nem é um pedido tão absurdo assim", declarará Odete.

