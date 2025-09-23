Três Graças: Conheça os personagens da nova novela das 21h

Nova novela de Aguinaldo Silva, Três Graças, estreia em outubro na Rede Globo; confira o elenco e seus personagens

A próxima novela das nove da Globo, Três Graças, tem estreia prevista para outubro e já movimenta bastidores e expectativas. Criada por Aguinaldo Silva em parceria com Virgílio Silva e Zé Dassilva, e com direção artística de Luiz Henrique Rios, a produção mergulha em histórias que se cruzam entre a comunidade fictícia da Chacrinha e um bairro nobre de São Paulo.

O enredo acompanha diferentes gerações da família Maria das Graças, formada por Lígia (Dira Paes), Gerluce (Sophie Charlotte) e Joélly (Alana Cabral). As três enfrentam a mesma realidade: a gravidez solo na adolescência. Cada uma delas, em sua época, precisou lidar com desafios próprios, mas o destino volta a se repetir na vida da mais jovem.

Personagens e suas histórias

Lígia cria a filha Gerluce sozinha, após Joaquim (Marcos Palmeira) se recusar a assumir a paternidade. Já Gerluce, marcada pela ausência do pai, acaba engravidando de Joélly depois de se envolver com Jorginho Ninja (Juliano Cazarré), chefe do tráfico na região. Anos depois, a adolescente Joélly descobre estar grávida de Raul (Paulo Mendes), filho de Arminda (Grazi Massafera), patroa de Gerluce.

Raul, além do romance com Joélly, tem ligação direta com Bagdá (Xamã), atual líder do crime organizado na comunidade, e deve grandes quantias ao traficante. Ao mesmo tempo, Gerluce precisa enfrentar a saúde debilitada de sua mãe, Lígia, agravada por remédios adulterados distribuídos pela Fundação Ferette, mantida por Santiago (Murilo Benício) e Arminda.

A fraude atinge diretamente os moradores da Chacrinha, gerando mortes e revolta, e movimenta personagens como Misael (Belo) e Júnior (Guthierry Sotero), que buscam justiça.

A história também apresenta Paulinho Reitz (Romulo Estrela), policial íntegro que se envolve com Gerluce, mas vê o relacionamento ameaçado por sua dedicação excessiva ao trabalho e pelos obstáculos da própria comunidade.

Além da família Maria das Graças, a novela traz personagens que orbitam em torno da fundação criminosa e da comunidade. Entre eles estão Josefa (Arlete Salles), mãe de Arminda; Kellen (Luiza Rosa), melhor amiga de Joélly; e Joaquim, vivido por Marcos Palmeira, que carrega segredos do passado.

Três Graças chega em outubro na faixa das 21h da Rede Globo.

