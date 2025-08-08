Tony Ramos faz pedido aos fãs de 'Dona de Mim' após morte de Abel

Depois da cena do enterro de Abel na novela Dona de Mim, da Globo, Tony Ramos reflete sobre a despedida do personagem e faz pedido aos telespectadores

O ator Tony Ramos se despediu da novela Dona de Mim, da Globo, com a morte do personagem Abel. Nesta sexta-feira, 8, os telespectadores assistiam à cena comovente do enterro de Abel e o ator aproveitou este momento para fazer um pedido aos fãs da novela.

"A admiração do público é sempre muito bem-vinda. Quando se tem uma boa história, você tem o público ao seu lado. Essa é uma equação simples. Eu amo o que faço e, sem dúvida, o carinho e o reconhecimento do nosso trabalho são combustíveis na hora de subir ao palco ou entrar num set de gravação. A reação mostra que deu certo e a novela é um sucesso. A novela ainda promete muitas emoções e surpresas. Então, meu recado pro público é que não deixem de acompanhar essa história", disse ele.

Além disso, o artista contou que sempre soube que Abel iria morrer antes do fim da novela. "Eu fui convidado para fazer essa novela em um jantar com Rosane Svartman e Allan Fiterman, nosso querido e amado diretor, no final de setembro do ano passado. E, neste momento, eles me contaram o que seria a personagem, então, eu entrei nesse projeto já sabendo o destino do Abel, que ele e Rebeca, personagem de Silvia Pfeiffer, sofreriam um grave acidente. E isso faz parte, inclusive, do desenvolvimento e da narrativa da trama. Faz parte do ofício do ator se entregar à personagem, seja qual for sua trajetória. O texto é de Rosane Svartman, competente escritora, então nem preciso falar. É uma roteirista que ama escrever novela e sabe o que está fazendo", afirmou.

Por fim, ele elogiou seus colegas de trabalho em Dona de Mim. "Rosane Svartman e equipe são muito talentosos, e a jornada da novela tem sido linda. Elis é uma revelação, é uma atriz vocacionada. Ela é espontânea. E o bonito é que ela é criança, com a mãe e o pai presentes. E nós também a tratamos como criança, como deve ser. Isso é fundamental. Contracenar com os jovens é reaprender. Com eles aprendo muita coisa, até o palavreado. São momentos de explosão de afeto, de humor, como eu sou. Fui muito feliz reencontrando Cláudia Abreu, Marcello Novaes, Suely Franco, Camila Pitanga, Rafa Vitti, e conhecendo o Juan Paiva, Bel Lima e Clara Moneke nesse belo e lindo trabalho", comentou.

Próximos passos da novela Dona de Mim

A autora Rosane Svartman contou o que o público pode esperar dos próximos capítulos da novela Dona de Mim, da Globo. “Com a morte de Abel, outros personagens precisam assumir o protagonismo na família e na empresa. Samuel (Juan Paiva) cresce como liderança e assume seu romance com Leo (Clara Moneke), que, por sua vez, aprende que Sofia (Elis Cabral) irá depender dela de mais de uma maneira. Leo se torna cada vez mais leoa, e Sofia acaba indo morar com ela em São Cristóvão. A morte de Abel também desenterra segredos do passado, trazendo reviravoltas e uma espécie de reinício pra trama”, revelou.

Confira o resumo da novela Dona de Mim para o período de 11 a 16 de agosto:

Capítulo 90 - Segunda-feira, 11 de agosto

Katinha implora o perdão de Samuel. Jaques orienta Ricardo a demitir Katinha. Denise lamenta o esquecimento mais frequente de Rosa. Marlon desconfia das atitudes de Palmeira. Dedé pede que Ryan participe da batalha de rimas. Palmeira e Marlon invadem a batalha de rimas para deter Ryan, que foge e pede abrigo a Leo. Kami desabafa seu descontentamento com Marlon. Alan apoia Marlon. Jaques e Davi se aproximam. Sofia pede para ir com Samuel visitar Leo. Marlon encontra Ryan na casa de Leo e confronta o amigo.

Capítulo 91 - Terça-feira, 12 de agosto

Marlon adverte Ryan sobre a violação de sua liberdade condicional. Kami é fria com Marlon, e admira Ryan com Dedé. Lucas conversa com Marlon sobre Ryan. Vespa ameaça Ryan. Leo e Samuel se divertem com Sofia e Dedé em São Cristóvão. Jaques se aproxima de Davi. Filipa tem uma crise e acaba demitida por Aurora. Caco e Gisele marcam um encontro de casais. Filipa exagera na bebida no bar de Everaldo. Rosa pede que Ayla não conte para Jaques sobre sua doença. Everaldo liga para Nina.

Capítulo 92 - Quarta-feira, 13 de agosto

Nina pede ajuda a Jaques para resgatar Filipa no bar de Everaldo. Durval ameaça Ryan, e exige que Jeff lhe passe o contato do rapaz. Ryan, Kami, Leo e Samuel se divertem com Dedé e Sofia. Nina sofre ao ver o estado de Filipa, e agradece a ajuda de Jaques. Pam percebe a aproximação entre Kami e Ryan. Tânia reprova a atitude de Jaques para que Samuel não desconfie do golpe dos dois. Jeff vê quando Ryan se encontra com Durval, e alerta Lucas. Nina e Jaques acompanham Filipa ao consultório de Nathan. Jaques se insinua para Filipa.

Capítulo 93 - Quinta-feira, 14 de agosto

Nina surpreende Jaques com Filipa. Ricardo tenta acalmar Tânia. Lucas confronta Ryan sobre Durval. Ryan convence Fabiana a deixá-lo abrir o salão às segundas-feiras, conforme combinado com Durval. Dara nota o sofrimento de Lucas. Jaques chama Tânia de Filipa, e ela reage. Rosa acolhe Filipa e Nina. Ayla não gosta de saber que Gisele marcou de sair com Caco e Breno, e Davi ajuda a irmã. Jaques e Nina ajudam Filipa a se lembrar do ocorrido no bar. Pam se revolta com as atitudes de Danilo na Boaz. Jaques flagra Tânia com Ricardo na empresa. Ricardo ameaça Jaques.

Capítulo 94 - Sexta-feira, 15 de agosto

Ricardo chantageia Jaques. Nina e Leo cuidam de Filipa, que se emociona. Jaques assume a presidência da Boaz, e Kami e Pam pressionam Samuel sobre as novas políticas impostas pelo tio. Ricardo confronta Tânia, que disfarça seus sentimentos por Jaques. Ryan exige que Lucas se afaste do salão enquanto Vespa usa o local para suas negociações. Palmeira furta o dinheiro de um detido, e Marlon desconfia. Davi apoia Jaques. Tânia implora pelo perdão de Jaques. Nina se aproxima de Danilo, e Pam vê. Leo e Samuel ficam juntos. Jaques deixa a casa de Tânia e se muda para a mansão de Abel.

Capítulo 95 - Sábado, 16 de agosto

Samuel se desespera com a mudança de Jaques. Tânia jura vingança contra Jaques. Pam afirma que o namoro com Danilo acabou. Tânia acusa Filipa de roubar seu marido, e Jaques expulsa a ex-mulher da mansão. Ayla inventa uma desculpa para Gisele desmarcar o encontro com Breno e Caco. Sofia ajuda Rosa a disfarçar sua doença na frente de Jaques. Tânia ameaça Jaques.

