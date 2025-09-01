Terra Nostra: Thiago Lacerda revela as cenas mais marcantes da novela

Protagonista da novela Terra Nostra, Thiago Lacerda relembra gravação em cenário especial e a importância do personagem Matteo em sua carreira

O ator Thiago Lacerda tem ótimas memórias da época da gravação da novela Terra Nostra, da Globo. Depois de 26 anos exibição original, a trama volta à TV na faixa da Edição Especial da emissora. Com isso, o artista voltará a ver as cenas que fez como o protagonista Matteo, um jovem italiano que se apaixona por Giuliana (Ana Paula Arósio).

Inclusive, o ator contou que as cenas mais marcantes da novela foram as feitas em um navio de verdade. "Todas as sequências no navio. Acredito que a decisão de filmar em outro país, a bordo de um navio de verdade, engrandeceu a novela. A forma como o Jayme Monjardim e a TV Globo escolheram contar aquele primeiro capítulo deu um tom marcante à obra – um tom que, como público, acredito que havíamos visto pouco até então", disse ele.

E completou: "A gravação foi um dos momentos mais especiais de toda a jornada [no navio no exterior]. Estávamos em um local simbólico – um atracadouro histórico no sul da Inglaterra, atravessando o Canal da Mancha. Havia um convívio muito próximo entre a equipe e o elenco. Foi realmente marcante. Sentia uma sensação de privilégio por estar em um lugar como aquele, filmando para contar essa história".

Na época de Terra Nostra, Lacerda estava no início da carreira o personagem Matteo foi um divisor de águas em sua vida. "O Matteo é um daqueles personagens que são verdadeiros presentes. No meu caso, foi um presente duplo – não apenas por ser um personagem lindo e de grande importância para uma trama do horário nobre, mas também por ter chegado no início da minha carreira. Era uma grande oportunidade para um jovem curioso, que estava começando. Foi muito especial – e também um enorme desafio. Após a celebração e o entusiasmo com o convite para o papel, caiu a ficha sobre a responsabilidade que exigiria. Foi um misto desses dois sentimentos: alegria e senso de responsabilidade", afirmou.

Ele ainda relembrou como foi o processo de construção do personagem. "Assim que soube que interpretaria o personagem, a primeira coisa que pedi ao Jayme Monjardim foi para ir a São Paulo. Era o destino mais próximo onde eu teria maior contato com a cultura italiana. A colônia italiana em São Paulo é enorme, e me receberam de forma absolutamente generosa. A partir dali, foram 23 dias intensos de preparação. Passei a assistir apenas filmes italianos, ouvir exclusivamente música italiana, frequentar aulas de língua e de dança tarantela, além de participar de almoços com famílias italianas. Também dedicava muito tempo ao estudo do personagem. A música, em especial, foi um elemento que me ajudou bastante na construção do sotaque e no trabalho com o texto. Todo esse processo de estudo foi uma das coisas mais enriquecedoras e lindas que a novela me trouxe", contou.

Atualmente, Thiago Lacerda trabalha no teatro. "A pandemia me trouxe dois monólogos e tenho me dedicado a montar os espetáculos e organizar uma itinerância pelo Brasil. Levar ‘A Peste’ – uma adaptação da obra de Albert Camus para o teatro – foi um desafio que começou justamente durante o período de isolamento. Além desse projeto, eu, Ron Daniels e Érica Teodoro adaptamos uma compilação de monólogos das peças de Shakespeare ao longo dos últimos 13 anos. Esses dois espetáculos estão em itinerância pelo país, e há planos para levá-los ao exterior também. Em paralelo, estou envolvido em um projeto de leitura que tem me levado a diversos lugares do Brasil, passando por teatros incríveis. É uma iniciativa que está ganhando cada vez mais corpo e que tem como propósito levar literatura e poesia aos jovens, Brasil adentro", afirmou.

Leia também: Terra Nostra - Cantora da abertura da novela perdeu fortuna: ‘Pesadelo sombrio’