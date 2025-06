Taís Araujo sai em defesa de Paolla Oliveira após nota zero em Vale Tudo

Taís Araujo deixou um recado à Paolla Oliveira após a colega de elenco ser criticada por sua personagem em Vale Tudo: 'Coragem'

Recentemente, o nome de Paolla Oliveira ficou entre os assuntos mais comentados da internet após a atriz receber nota zero por sua atuação como Heleninha Roitman no remake de 'Vale Tudo', da TV Globo. A avaliação baixa foi dada pela colunista Anna Luiza Santiago, da Coluna Play, do Jornal O Globo.

Após a repercussão da crítica, Paolla publicou um vídeo nas redes sociais onde aparece refletindo sobre o assunto e deixou claro que possui maturidade para seguir acreditando em sua escolha para a personagem. Depois do pronunciamento da artista, diversos famosos e colegas de elenco também se pronunciaram.

Nos comentários da postagem da intérprete de Heleninha Roitman, Taís Araujo, que vive Raquel no remake da novela, deixou um recado especial direcionado à colega de profissão. A esposa de Lázaro Ramos ainda aproveitou o momento para tecer elogios ao trabalho de Paolla Oliveira.

"Heleninha é [uma] das personagens mais difíceis e complexas da teledramaturgia brasileira. Difícil demais de se fazer… eu admiro muito sua coragem de fazer uma composição arriscada, grande, complexa. É isso aí, Paolla, confia no seu estudo, no seu caminho e na sua escolha, aí está o valor do seu trabalho. Viva você! Viva as artistas que topam ousar, viva a ousadia!", escreveu Taís.

Taís Araujo sai em defesa de Paolla Oliveira após críticas - Reprodução/Instagram

Outros famosos também saíram em defesa de Paolla Oliveira

Além de Taís Araújo, Carolina Dieckmann também se manifestou a respeito do assunto. A atriz, que interpreta a personagem Leila no remake da TV Globo, destacou sua grande admiração pelo trabalho da colega de elenco.

"Toda a minha admiração a sua coragem, não só para enfrentar os desafios dessa personagem, mas também por ela te trazer aqui nesse momento, com a sua verdade. Você é gigante. Um beijo imenso em você", escreveu a loira nos comentários da postagem de Paolla Oliveira.

O ator Humberto Carrão, intérprete de Afonso Roitman, declarou: " Viva você, seu trabalho e toda sua ousadia! Que forte é ter você por perto e ver sua força e coragem pra se arriscar! Toda minha admiração!".

Alice Wegmann, que vive a personagem Solange Duprat no remake de 'Vale Tudo', também elogiou o trabalho de Paolla Oliveira: " Toda minha admiração e carinho! E AMANDO estar pertinho de você pra poder te admirar cada vez mais te perto", escreveu a atriz.

Leia também: Taís Araujo abre o jogo sobre ‘briga’ de Bella Campos e Cauã Reymond: ‘Existiu'