  Taís Araújo reage a memes sobre sotaque carioca de Raquel em Vale Tudo
Novelas / Hilário

Taís Araújo reage a memes sobre sotaque carioca de Raquel em Vale Tudo

Atriz Taís Araújo se diverte com caricaturas sobre o 'carioquês' da personagem e revela fazer aulas de fono: "Não deu certo"

Izabella Nicolau
Izabella Nicolau
[email protected]

Publicado em 10/09/2025, às 19h23

Taís Araújo
Taís Araújo - Foto: Reprodução / Instagram

Taís Araujo, de 46 anos, usou as redes sociais nesta quarta-feira, 10, para reagir aos memes sobre o sotaque de Raquel Acioli, sua personagem no remake de Vale Tudo.

A atriz, que nasceu e cresceu no Méier, no subúrbio do Rio de Janeiro, contou que faz acompanhamento com uma fonoaudióloga para neutralizar o “carioquês”, mas admitiu, com bom humor, que o resultado pode não estar saindo como esperado.

A reflexão surgiu após uma sequência de vídeos do cartunista Petit Abel, que faz caricaturas exageradas dos personagens da novela das nove. Nas imitações, Raquel aparece com um sotaque carregado e falas marcantes como “Ô Poliãnã!”, “Ô Gildã!” e “Ô Paxcual!”. Divertida, Taís escreveu na legenda: “Eu jurando que meu sotaque estava neutralizado… Ledo engano, não é mesmo?”.

Reação aos comentários

Em um vídeo publicado nas redes sociais, a atriz aparece rindo das imitações e comentou que tem se dedicado à terapia fonoaudiológica há algum tempo. “Faz tempo que eu faço fono e, nos últimos tempos, bem focado em neutralizar o sotaque”, explicou. “Meu natural seria falar ‘meixmo’, ‘faix’, ‘veix’. Eu presto atenção, mas não rolou.

Taís ainda comparou o resultado da imitação com o sotaque da apresentadora Cariúcha, natural de Nova Iguaçu, e brincou que vai precisar redobrar os esforços. “Quando vejo o Petit Abel, vejo que não deu certo. Vou ter que fazer mais aulas de fono. Mas eu amo quando ele fala: ‘Paxcual’, ‘Ô Gildã’, ‘Ô Poliãnã’... Eu acho que isso é neutralizar, mas parece que não. Não deu dessa vez”, riu.

@taisdeverdade Ô POLIANÃ! O GILDÃ! Ô PAXCUAL! 😂😂😂 Eu jurando que meu sotaque estava "neutralizado"... ledo engano, não é mesmo @Petit Abel ? Kkkkkk #ValeTudo#novela♬ som original - Tais Araujo

Nos comentários, internautas se divertiram com a situação e apoiaram a atriz, afirmando que não há necessidade de neutralizar o sotaque. Muitos destacaram que o “carioquês” da personagem tem se tornado um dos pontos mais comentados da novela, transformando o jeito de falar de Raquel Acioli em marca registrada nas redes sociais.

Izabella Nicolau

Taís Araújoraquelsotaque
Taís Araújo Taís Araújo  

