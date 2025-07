Taís Araújo muda o visual para nova fase de Raquel em Vale Tudo

A atriz Taís Araújo surgiu com o visual repaginado para a nova fase de Raquel, sua personagem na novela Vale Tudo, da Globo

Taís Araujo surgiu com o visual repaginado para a nova fase de Raquel em 'Vale Tudo'. Segundo a Globo, a personagem surgirá transformada nos próximos capítulos quando começa os trabalhos como empreendedora na Paladar após uma passagem de tempo na trama.

"A Raquel passa a entender que olhar para ela deve ser uma prioridade. Que cuidar da própria imagem, do cabelo, das roupas é importante para aquela mulher que está surgindo. Uma mulher que continua vendo beleza no simples, que continua honesta e reta, mas que entende que pensar nela é fundamental para conquistar o que ela deseja", disse a atriz.

Marie Salles, figurinista da novela, adianta que a Raquel vai continuar usando estampas, só que mais sofisticadas. "Ela vai usar estampas pintadas à mão, por baixo dos blazers que vai passar a adotar ou com saias. Os vestidos virão com muita delicadeza, sempre com um cinto ou um lenço na cintura. A Raquel também vai usar acessórios marcantes e uma bolsa que leva para todo o canto."

Para o caracterizador Marcelo Dias, a mudança trouxe um estilo mais sofisticado para a Raquel. "Sem perder a atitude e a naturalidade, que são as marcas fortes da personagem, apostamos numa maquiagem sutil com cores que valorizam a pele da Taís, com acabamento mais refinado."

Confira:

Raquel - Foto: Globo/Fábio Rocha

