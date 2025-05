Suzana Pires revela motivo de mudança para os Estados Unidos: 'Me absorveram'

Cada vez mais imersa na carreira como roteirista, Suzana Pires conta à TV CARAS sobre seus projetos internacionais e trabalhos nacionais

Suzana Pires (48) tem se dedicado cada vez mais ao seu trabalho como roteirista —que já é presente em sua trajetória profissional há mais de 20 anos. Morando nos Estados Unidos, a atriz diz que a mudança teve bastante ligação com esse lado do trabalho, apesar de não impedí-la de brilhar em produções brasileiras.

"Foi uma novela atrás da outra durante muitos anos, e depois a minha parte autora ficou mais protagonista da minha vida. Eu sempre escrevia, comecei como atriz com 15 e como roteirista com 25, profissionalmente", conta Suzana Pires , em entrevista à TV CARAS. "Tenho projetos nos Estados Unidos, estou morando lá há quase quatro anos."

A atriz recorda que, antes de começar a atuar profissionalmente como roteirista, escolheu fazer uma faculdade de Filosofia. De acordo com ela, à época não havia um curso grande sobre o ramo no Brasil, e ela não tinha condições de viajar para o exterior para estudar o assunto.

"Então, eu fiz faculdade de filosofia para estudar Grécia Antiga, Aristóteles... meu estudo de roteiro foi bem na origem. Quando eu me formei, com 24 anos, comecei a trabalhar como roteirista de teatro, depois como roteirista de TV fechada e, depois, fui para a Globo, trabalhar a TV aberta", conta ela, que atuou como co-autora em Flor do Caribe (2013), e depois foi autora titular de Sol Nascente (2017).

Ela diz que, nos Estados Unidos, está escrevendo uma série para a Amazon, e também entregou um roteiro de Charlie's Angels (As Panteras, em português), para a Sony. "No início fiquei indo e vindo, mas agora entendi que me absorveram e tem trabalho. Fui para lá para fazer um trabalho, de seis meses. Vim para o Brasil para A Magia de Aruna (Disney+), depois fui indicada para outro trabalho e voltei."

Agora, vivendo na ponte aérea entre os países, ela explica que tem se dedicado à diversos trabalhos de roteiro, e deve voltar para o Brasil em setembro, para gravar De Perto Ela Não É Normal 2. Além disso, ela não descarta a possibilidade de estar em alguma novela, a depender do tempo. "Tenho dois mercados [risos]."

Na entrevista, a artista dá mais detalhes sobre seu instituto, Dona de Si, e comenta sua relação com a CARAS Brasil. "Uns 15 anos ou mais de história com a CARAS. Já fui para a Ilha vária vezes, ia de carro, de helicóptero, levava minha família... sempre muito bem tratada."

Nascida no Rio de Janeiro, Suzana Pires é atriz, roteirista, produtora e escritora. Bacharela em Filosofia pela PUC do Rio de Janeiro e já participou de diversas produções, incluindo novelas e séries da Rede Globo, além de filmes e peças de teatro. Recentemente, ela também se destacou como roteirista e autora em Hollywood.

