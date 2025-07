Sonia Abrão critica atuação de Jade Picon em Travessia: 'Péssima'

A apresentadora Sonia Abrão não poupa palavras ao comentar estreia de Jade Picon como atriz e questiona nova oportunidade da influenciadora em novelas da Globo

A apresentadora Sonia Abrão voltou a chamar atenção ao comentar, de forma contundente, a estreia de Jade Picon como atriz na novela Travessia, exibida pela TV Globo em 2022. Durante participação na nova temporada do programa De Frente com Blogueirinha, a comunicadora foi direta ao avaliar a performance da influenciadora: “Eu não vi nada de problema que o pessoal viu na Jade Picon, por exemplo... eu achei ela péssima, horrível em cena e tremo na base de saber que ela vai voltar em uma próxima novela.”

A crítica de Sonia se soma à recepção morna que Jade teve por parte do público e especialistas, que apontaram falta de experiência da ex-BBB no ofício de atriz. Para a apresentadora do A Tarde é Sua, da RedeTV!, a jovem foi colocada em um desafio muito além de sua capacidade no momento:

“Mas estava na cara que não ia dar nada e a menina não tinha a menor experiência. Mesmo se ela tivesse um pingo de talento, no meio de tudo aquilo e como foi precoce, não apareceria.”

Apesar do tom severo, Sonia também ponderou sobre o papel da emissora e da autora da trama, Gloria Perez, na escalação de Jade. “Ela não teve culpa. Se a sorte sorriu para ela, se a Globo achou que ela podia e a Gloria Perez deu um papel para ela...”, disse. Ainda assim, a apresentadora acredita que a exposição precoce pode ter prejudicado o futuro da influenciadora como atriz: “Acho que agora só dificultaram, se ela realmente der para coisa, que o pessoal acredite. Ficou muito desacreditada.”