Só saudade: relembre os atores da novela Terra Nostra já morreram

Exibida originalmente entre setembro de 1999 e junho de 2000, a novela Terra Nostra retorna à programação da TV Globo nesta segunda-feira, 1, na faixa vespertina Edição Especial. Escrita por Benedito Ruy Barbosa, a novela acompanha a saga romântica de Giuliana (Ana Paula Arósio) e Matteo (Thiago Lacerda). Com o retorno do folhetim, que tal relembrar quais atores do elenco já morreram? Confira a lista abaixo:

Raul Cortez

O ator Raul Cortez interpretou o poderoso italiano Francesco. Ele morreu aos 73 anos em 18 de julho de 2006 após lutar contra o câncer de pâncreas. Após receber o diagnóstico, ele pausou a carreira para iniciar o tratamento. Em dezembro de 2004, ele foi operado para a retirada de um tumor que havia se espalhado e atingido o intestino delgado.

Após sessões de quimioterapia, o galã melhorou e recebeu alta. Se recuperando em casa, ele chegou a voltar a atuar na minissérie JK, exibida pela Globo em 2006. No mesmo ano, o quadro do ator piorou e ele precisou voltar a ser internado. Após duas semanas no hospital, no dia 18 de julho, ele faleceu no início da noite no hospital Sírio-Libanês, na Bela Vista (região central de São Paulo).

A despedida ocorreu no Theatro Municipal de São Paulo. Parentes, amigos e multidão estimada em 10 mil pessoas - segundo a Guarda Civil Metropolitana - fizeram a última homenagem ao ator.

Maria Fernanda Cândido e Raul Cortez em Terra Nostra, 1999 — Foto: Jorge Baumann/Globo

Lolita Rodrigues

Dona de uma carreira extensa, Lolita Rodrigues viveu Dolores, a dona da pensão onde Giuliana e Matteo foram morar. A veterana se afastou da televisão desde 2009 e morreu em 5 de novembro de 2023, aos 94 anos, vítima de pneumonia. Por vontade expressa da artista e respeitada por sua família, não houve velório. Seu corpo foi cremado em cerimônia restrita no Crematório Caminho da Paz, em Cabedelo.

Lolita Rodrigues em 'Terra Nostra', 1999 — Foto: Jorge Baumann/Globo

Elias Gleizer

O ator Elias Gleizer interpretou o padre da região da fazenda de Gumercindo (Antonio Fagundes). Amigo da família, tentou ajudar Angélica a tornar-se freira, apesar da resistência de seu pai. Ao longo de sua carreira, viveu personagens marcantes, como Jairo de Tieta (1989), o Tio Zé de Sonho Meu (1993), o Canequinha de Anjo de Mim (1996) e o Vô Pepe de Era uma Vez (1998).

Mesmo com a imagem associada à figura de avô, Elias Gleizer nunca se casou nem teve filhos. Seu amor era dedicado à profissão, e ele brincava sobre isso em entrevistas. "Fiz mais de cinco novelas com crianças. Tenho cara de vovô. Mas fiz mais novelas de padre. Foram dez padres. Também fiz frei, só não consegui ser bispo", comentou ao Memória Globo.

Gleizer, que já enfrentava problemas renais crônicos e havia sido internado diversas vezes na década de 2010, morreu após sofrer um acidente ao cair em uma escada rolante em maio de 2015. A queda resultou na fratura de cinco costelas e perfuração do pulmão. Internado por dias, o ator desenvolveu complicações respiratórias e faleceu no dia 16 de maio, aos 81 anos, por falência circulatória decorrente de uma broncopneumonia. Seu corpo foi sepultado no Cemitério Israelita de Vilar dos Teles, no Rio de Janeiro.

Elias Gleizer em Terra Nostra, 1999 — Foto: Acervo/Globo

Gésio Amadeu

O ator Gésio Amadeu viveu o cocheiro de Francesco (Raul Cortez). Ao longo da carreira, colecionou mais de 50 trabalhos na TV, incluindo o Chico de Chiquititas e oTio Barnabé no Sítio do Picapau Amarelo. O ator faleceu em 2020, aos 73 anos, em São Paulo, vítima de Covid-19, contraída durante a internação para tratar hipertensão — uma condição que já demandava cuidados médicos constantes.

Seu último trabalho em vida foi em 2019, na série infantojuvenil Bugados, e ele ainda apareceu postumamente na produção Sala dos Professores, em 2023.

Além destes, outros atores do elenco de Terra Nostra também já nos deixaram. Ilva Niño (1933-2024), Mário César Camargo (1947-2022), Pietro Mário (1939-2020), Lafayette Galvão (1931-2019), Antônio Abujamra (1932-2015), Felipe Wagner (1930-2013), Chico Anysio (1931-2012), Mara Manzan (1952-2009), Sérgio Viotti (1927-2009), Serafim Gonzalez (1934-2007) e Gianfrancesco Guarnieri (1934-2006).

Gésio Amadeu - Caiuá Franco/Globo

Qual é a história de Terra Nostra?

Exibida originalmente entre setembro de 1999 e junho de 2000, a trama escrita por Benedito Ruy Barbosa acompanha a saga da imigração italiana no Brasil no final do século 19, tendo como pano de fundo o romance entre Matteo (Thiago Lacerda) e Giuliana (Ana Paula Arósio). O casal se conhece durante a travessia de navio rumo ao Brasil, mas se separam na hora do desembarque e seguem destinos diferentes.

Longe de seu grande amor, Matteo consegue trabalho na colheita de café na fazenda do coronel Gumercindo (Antônio Fagundes). Lá, entra em conflito com o patrão ao liderar um movimento por melhores condições de trabalho. Apesar do embate, acaba aceitando se casar com Rosana (Carolina Kasting), filha do fazendeiro.

Enquanto isso, Giuliana é acolhida pela família de Francesco Maglianno (Raul Cortez), grande amigo de seu pai, que prosperou em solo brasileiro, que promete ajudá-la a reencontrar Matteo. No entanto, quando finalmente consegue localizá-lo, descobre que ele já está casado.

