Silvio de Abreu relembra parceria com Janete Clair: 'Ninguém ficou sabendo'

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, Silvio de Abreu relembra parceria com Janete Clair, renomada autora que completaria 100 anos em 2025

Uma das maiores novelistas da história da televisão brasileira,Janete Clair completaria 100 anos no dia 25 de abril de 2005. Conhecida por diversos trabalhos, a escritora já trabalhou com grandes autores, e um deles é Silvio de Abreu (82). Em entrevista à CARAS Brasil, o autor relembra esta parceria.

O escritor confessa que foi a autora quem o recomendou para Boni (89) e sugeriu que Silvio ficasse responsável por escrever Jogo da Vida (1981), comédia inspirada num argumento de Janete Clair chamado As Quatro Marquesas.

"Eu não conhecia Janete Clair, eu sou de São Paulo, eu nunca tinha ido em festa da TV Globo. Ela me escolheu por que ela viu o trabalho em torno de Plumas e Paetês e gostou [...] Nos demos super bem, uma pessoa divinamente educada, inteligente, muito carinhosa", declara.

Um pouco depois desta indicação, Janete Clair começou os trabalhos com Sétimo Sentido (1982) e foi durante este momento que ela descobriu um câncer de intestino. "Ela ficou muito mal. Naquela época, ninguém escrevia com colaborador, nenhum de nós! A gente escrevia na máquina", afirma o novelista.

Para não impactar os trabalhos de Sétimo Sentido, Janete chamou Silvio para colaborar na trama, mas à época ninguém soube, pois Abreu revela que se acreditava que escrever uma novela com colaboração poderia impactar no sucesso do folhetim.

"[Um dia] ela me chama e diz: 'Eu estou com essa doença, vou ter que operar e eu preciso continuar escrevendo, a novela está no ar. Você quer escrever para mim?'". O autor aceitou e ela respondeu: "Ninguém pode saber". confessa.

"Eu moro em São Paulo, fui para o Rio de Janeiro, fiquei em um hotel durante três meses, sem sair de lá, escrevendo todo dia. O office boy passava na minha casa, pegava o capítulo, levava para a casa dela e ela entregava para a Globo. Ninguém ficou sabendo. Quer dizer, sabia o Boni e, provavelmente, sabiam os diretores", afirma.

NÃO É UMA APOSENTADORIA, É UM RECESSO

Abreu é categórico e, prontamente, nega que pretende se aposentar: "Eu não!". O autor de novelas brinca que apenas está em recesso. Silvio confessa vontade de retornar com um novo projeto e já recebeu propostas.

"Eu estou muito escolhendo e vamos ver o que acontece. Estou super feliz por causa disso, é muito bom, você com 82 anos de idade ainda ter proposta de trabalho. Eu estou em recesso, daqui a pouco eu volto [...] Pode esperar que virá", finaliza o autor de novelas Silvio de Abreu.

QUEM É SILVIO DE ABREU?

Silvio de Abreu é um dos principais autores de novela do Brasil. Formado em cinema, escreveu roteiros para televisão, teatro e para as telonas nos anos 1960, quando também chegou a trabalhar como ator. Na década seguinte, dirigiu diversos filmes até ser contratado pela extinta Tupi como novelista.

Na carreira, coleciona sucessos que marcaram a história da teledramaturgia brasileira, entre seus principais trabalhos estão os clássicos: Guerra dos Sexos (1983), Cambalacho (1986), Rainha da Sucata (1990), A Próxima Vítima (1995).

CONFIRA ENTREVISTA COMPLETA COM SILVIO DE ABREU À CARAS BRASIL: