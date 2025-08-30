Se aposentou? Saiba por onde anda o intérprete do Mascarado de A Viagem!

Fora das telinhas, o intérprete do Mascarado de A Viagem sumiu das novelas; saiba por onde o ator e se ele voltará a atuar em breve
Publicado em 30/08/2025, às 08h30
Um dos personagens que tem, novamente, chamado a atenção na reprise de A Viagem é o Mascarado. Ele é misterioso e usa apenas a expressão corporal em cena, sem falas. O apelido é dado para Adonay, o ex-namorado de Carmen (Suzy Rêgo). Seu rosto acabou deformado em um acidente. Por trás da máscara, está o ator Breno Moroni (71) e, com a reexibição do sucesso, muito se pergunta por onde anda o ator.
Além do enredo citado, a introdução do personagem é devagar. A mímica é uma ferramente de atuação que o ator usou durante a construção de Adonay. O fim dele é triste: Carmen não o perdoa por ter se sentido traída e abandonada, mesmo com todas as tentativas dele de se reaproximar. Nascido em Petrópolis, Rio de Janeiro, Moroni se formou em teatro e estudou artes circenses na Inglaterra e atuou em treze países. Seu primeiro papel na televisão foi em Marquesa dos Santos (1984) na extinta Rede Manchete e esteve em outras produções da Globo, como O Clone (2001) e Kubanacan (2003).
Seu último papel na líder de audiência foi em 2004 em Um Só Coração. Depois, Breno fez parte de um episódio de Mandrake, da HBO Brasil, e em 2010, esteve no elenco de República, produção da televisão portuguesa. Já nos cinemas, o último papel foi em 2015 em Chatô, o Rei do Brasil, como um chefe de polícia.
Moroni segue na ativa, morando no Mato Grosso do Sul, com foco em produções de Teatro e atualiza suas redes sociais esporadicamente com entrevistas, novos trabalhos, divulgações de suas peças e mais. Ao G1, Breno revelou que a atuação sem falas de Adonay foi um pedido dele, já que a máscara não permitia que ele dissesse as falas. Sobre a obra, ele contou: “A Viagem trouxe uma abordagem espiritual e sensível que fugia do óbvio. Tocou muita gente. Foi uma obra bonita e transformadora”.
Já ao Jornal Globo, Breno expressou vontade de estar nas novelas novamente: "Eu vou suprindo essa necessidade fazendo as minhas coisas. Tenho uma qualidade de vida aqui, apesar de não ter a fama e a grana que eu teria se estivesse no Rio. Nunca parei de trabalhar. Faço bastante cinema e teatro. Em cada lugar eu tenho que me adaptar ao mercado. Eu conheço mais de 30 países, sempre estudando ou trabalhando. E, agora, estou aqui em Campo Grande, mas daqui a pouco eu também já vou para outro lado, quando surgir uma oportunidade boa de trabalho".
