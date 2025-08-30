Se aposentou? Saiba por onde anda o intérprete do Mascarado de A Viagem!

Fora das telinhas, o intérprete do Mascarado de A Viagem sumiu das novelas; saiba por onde o ator e se ele voltará a atuar em breve

Um dos personagens que tem, novamente, chamado a atenção na reprise de A Viagem é o Mascarado. Ele é misterioso e usa apenas a expressão corporal em cena, sem falas. O apelido é dado para Adonay, o ex-namorado de Carmen (Suzy Rêgo). Seu rosto acabou deformado em um acidente. Por trás da máscara, está o ator Breno Moroni (71) e, com a reexibição do sucesso, muito se pergunta por onde anda o ator.

Além do enredo citado, a introdução do personagem é devagar. A mímica é uma ferramente de atuação que o ator usou durante a construção de Adonay. O fim dele é triste: Carmen não o perdoa por ter se sentido traída e abandonada, mesmo com todas as tentativas dele de se reaproximar. Nascido em Petrópolis, Rio de Janeiro, Moroni se formou em teatro e estudou artes circenses na Inglaterra e atuou em treze países. Seu primeiro papel na televisão foi em Marquesa dos Santos (1984) na extinta Rede Manchete e esteve em outras produções da Globo, como O Clone (2001) e Kubanacan (2003).

Por onde anda?

Seu último papel na líder de audiência foi em 2004 em Um Só Coração. Depois, Breno fez parte de um episódio de Mandrake, da HBO Brasil, e em 2010, esteve no elenco de República, produção da televisão portuguesa. Já nos cinemas, o último papel foi em 2015 em Chatô, o Rei do Brasil, como um chefe de polícia.

Moroni segue na ativa, morando no Mato Grosso do Sul, com foco em produções de Teatro e atualiza suas redes sociais esporadicamente com entrevistas, novos trabalhos, divulgações de suas peças e mais. Ao G1, Breno revelou que a atuação sem falas de Adonay foi um pedido dele, já que a máscara não permitia que ele dissesse as falas. Sobre a obra, ele contou: “A Viagem trouxe uma abordagem espiritual e sensível que fugia do óbvio. Tocou muita gente. Foi uma obra bonita e transformadora”.

Já ao Jornal Globo, Breno expressou vontade de estar nas novelas novamente: "Eu vou suprindo essa necessidade fazendo as minhas coisas. Tenho uma qualidade de vida aqui, apesar de não ter a fama e a grana que eu teria se estivesse no Rio. Nunca parei de trabalhar. Faço bastante cinema e teatro. Em cada lugar eu tenho que me adaptar ao mercado. Eu conheço mais de 30 países, sempre estudando ou trabalhando. E, agora, estou aqui em Campo Grande, mas daqui a pouco eu também já vou para outro lado, quando surgir uma oportunidade boa de trabalho".

