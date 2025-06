Saiba qual foi a audiência do último capítulo da novela Garota do Momento

A novela Garota do Momento, da Globo, chegou ao fim na sexta-feira, 27, e teve uma ótima audiência. Veja os números

A novela Garota do Momento, trama das 6 da Globo, chegou ao fim na última sexta-feira, 27, e conquistou uma audiência importante em seu último capítulo. De acordo com o site Notícias da TV, a trama teve a maior audiência para o horário dos últimos três anos.

A publicação informou que o último capítulo de Garota do Momento marcou 21,5 pontos na Grande São Paulo. A antecessora dela, No Rancho Fundo, teve 21 pontos no último capítulo.

No final de Garota do Momento, o público acompanhou as emoções finais de seus personagens favoritos. Beatriz se casou com Beto e ganhou um prêmio de personalidade do ano; Bia saiu da prisão e iniciou o namoro com Ronaldo; Juliano foi preso; Maristela perdeu a memória ao ser atropelada pelo bonde; e, Ligia e Raimundo ficaram juntos - ele abandonou o emprego para segui-la em uma turnê pela Europa.

A substituta de Garota do Momento é a novela Êta Mundo Melhor, que estreia nesta segunda-feira, 30.

Confira o resumo da novela Êta Mundo Melhor para o período de 30 de junho a 5 de julho:

Capítulo 01 - Segunda-feira, 30 de junho

Ernesto sequestra Junior, filho de Candinho, e ele se desespera. Ernesto descobre que Filó morreu no incêndio e deixa o bebê com roceiros. Candinho afirma a Celso que encontrará seu filho. Estela cuida de Anabela. Na estrada, Candinho cruza com os roceiros Damião e Jacira e acredita ter ouvido um choro de criança, mas Sabiá o distrai. Jacira e Damião dão o bebê de Candinho para a cigana Carmem. Carmem entrega o bebê a Zulma. Candinho se desespera por não encontrar seu filho.

Capítulo 02 - Terça-feira, 1 de julho

Candinho descobre que o bebê foi entregue a Carmem e a procura, com a ajuda de Celso e Sabiá. Zulma afirma a Zenaide que o bebê de Candinho é sua mina de ouro. Anastácia, mãe de Candinho, morre com a notícia do desaparecimento do neto. Passagem de alguns dias. Celso fica indignado com o testamento de Anastácia. Estela leva Anabela para o hospital. Zulma aplica golpes usando o bebê de Candinho. Celso visita Sandra no reformatório. Um telegrama com a notícia da morte de Filomena chega ao sítio, e Dita diz a Cunegundes que irá a São Paulo buscar mais informações. Celso vê Zulma na porta da igreja com um bebê.

Capítulo 03 - Quarta-feira, 2 de julho

Zulma despista Celso, que afirma a Sandra que encontrou o bebê de Candinho. Dita é roubada durante a viagem para São Paulo. Zé dos Porcos chora ao constatar que Mafalda o deixou. Quinzinho recebe uma carta de Medéia anunciando sua chegada, e Cunegundes se desespera. Estela fica nervosa ao receber flores, o que intriga Aurora. Dita chega ao cemitério para confirmar a morte de Filó, e acaba se assustando com Candinho e Policarpo, sem identificar que eram eles. Celso procura Zulma.

Capítulo 04 - Quinta-feira, 3 de julho

Celso faz um acordo com Zulma para esconder o bebê de Candinho. Cunegundes garante a Quinzinho que não irá aturar os desaforos de Medéia. Candinho conhece Asdrúbal. Cunegundes planeja ficar com o bebê de Filó para arrancar dinheiro de Candinho. Celso visita Sandra e afirma que dará um jeito de afastar Ernesto. Ernesto vai ao encontro de Tamires. Celso diz a Tamires que pensa em comprar o dancing para Sandra. Maria se irrita com a demora de Celso. Margarida acolhe Dita em sua pensão. Zulma fantasia sobre a origem do bebê que tem nos braços. Dita encontra Candinho.

Capítulo 05 - Sexta-feira, 4 de julho

Candinho conta para Dita e Margarida sobre a morte de Filó e o desaparecimento do bebê. Araújo acusa Celso de lhe propor um negócio escuso. Zé dos Porcos afirma a Quincas que jamais se casará novamente. Medéia chega à casa de Quinzinho e Cunegundes. Olga comenta com Araújo sobre a necessidade de internação de seu filho, que está em tratamento no Exterior. Estela pede que Aurora impeça o homem que a procurou de voltar à sua casa. Tamires diz a Celso que sua prima negou a proposta de compra do dancing. Zé dos Porcos conhece Maria Divina. Maria flagra Celso com Tamires no dancing. Candinho leva Dita de volta à fazenda. Cunegundes cobra dinheiro de Candinho.

Capítulo 06 - Sábado, 5 de julho

Cunegundes diz a Candinho que precisa receber a herança de Filó. Dita fica magoada com Quincas. Zenaide anuncia a Zulma que não há mais mantimentos na despensa. Zulma leva outra criança para aplicar golpes. Margarida gosta dos galanteios de Asdrúbal. Selma ameaça Sandra, e a vilã enfrenta a detenta sem que ninguém veja. Estela se preocupa quando vê Aurora com dores. Tamires desconfia de Ernesto. Dita pensa em deixar Quincas. Sabiá anuncia que encontrou uma pista do bebê de Candinho. Dita e Manoela deixam a fazenda e vão para São Paulo. Candinho acredita ter encontrado seu filho.