Saiba por onde anda a atriz que fez a Tainá na novela A Viagem

Por onde anda Andrea Avancini? A atriz fez a personagem Tainá em A Viagem e se especializou em trabalho nos bastidores da TV

A novela A Viagem é um sucesso na TV brasileira e está sendo reprisada nas tardes da Globo. Com isso, o público teve a oportunidade de rever os trabalhos de artistas que fizeram sucesso na telinha ao longo da carreira. Que tal saber por onde anda a atriz que fez a personagem Tainá?

Na novela A Viagem, a personagem Tainá foi interpretada pela atriz Andrea Avancini. Ela era uma arquiteta ambiciosa que tentava dar um golpe em Téo (Mauricio Mattar) e se aproximava de Raul (Miguel Falabella). Hoje em dia, a atriz segue na carreira artística e também trabalha nos bastidores do audiovisual.

Andrea Avancini contou que é preparadora de elenco há muitos anos e também segue atuando, tanto que seu trabalhando mais recente foi na série Reis, da Record.

"Desenvolvi uma metodologia de trabalho baseada em tudo que aprendi e vivenciei nos meus 42 anos de carreira como atriz dentro do audiovisual. Trago a realidade do set brasileiro com suas particularidades e demandas. Passo as ferramentas e técnicas necessárias para que o ator esteja mais preparado para o dia a dia das gravações", disse ela ao Jornal O Globo.

E completou: "Comecei há 30 anos preparando alguns atores mirins, a pedido de uma amiga e grande diretora de dublagem, Marlene Costa, que na época estava dirigindo as dublagens de "Carrossel", na Herbert Richers. Em pouco tempo, eu estava com turmas lotadas, com atores indicados pelos estúdios. Logo depois, já estava preparando o elenco infantil da novela "O cravo e a rosa". Fui uma das primeiras preparadoras de elenco. Na época, ainda não existia essa função fixa, tanto que, quando fui fazer meu contrato, a menina do RH me falou que não tinha um nome para aquela função, então sugeriu consultoria de interpretação. Foi meu primeiro contrato como preparadora. Atualmente, faço a preparação de elenco na Record e dou aulas presenciais e on-line".

Vale lembrar que Andrea é filha do diretor Walter Avancini, que morreu em 2001.

Veja fotos de como ela está hoje em dia:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andrea Avancini / Curso para Atores (@andreaavancinioficial)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andrea Avancini / Curso para Atores (@andreaavancinioficial)