Saiba por onde anda a atriz de A Viagem que abandonou a carreira artística

Intérprete da jovem Sofia na novela espírita 'A Viagem', da Globo, deixou a TV nos anos 2000, mudou o nome e tem uma nova profissão

Aos 51 anos, Roberta Índio do Brasil — que ficou nacionalmente conhecida ao interpretar Sofia na novela A Viagem (1994), da TV Globo — vive uma realidade completamente diferente daquela dos tempos de atriz. Longe dos holofotes há mais de duas décadas, ela decidiu encerrar sua trajetória artística no início dos anos 2000, mudou até a assinatura do nome e atualmente atua como empresária no ramo da beleza.

A revelação de sua nova vida veio à tona em entrevista ao canal Viva, durante uma reprise da novela escrita por Ivani Ribeiro. Roberta contou que deixou de se sentir à vontade no universo artístico e passou a buscar um caminho mais conectado com suas novas paixões e valores. Em vez da exposição e da instabilidade da carreira de atriz, ela escolheu uma trajetória mais discreta e empreendedora, construindo aos poucos sua identidade no mercado corporativo.

Segundo matéria do site Notícias da TV, Roberta mudou sua assinatura pessoal e agora utiliza o nome Roberta Goulart Índio do Brasil, reforçando um novo ciclo em sua vida. Ela também explicou que nunca sentiu o mesmo entusiasmo pela atuação que outras colegas de profissão demonstravam, e que, apesar do carinho pelo público e pelas obras das quais participou, compreendeu que sua vocação seguia por outros caminhos.

Já de acordo com o portal NaTelinha, a atriz não apenas abandonou os palcos e os estúdios como mergulhou em cursos de desenvolvimento pessoal e empreendedorismo. Com isso, se especializou no setor de cosméticos e bem-estar, ramo no qual atua como empresária até hoje. Discreta, Roberta evita entrevistas e redes sociais, mas deixa claro que está realizada com a vida que construiu longe da TV.

Apesar de ter participado também de outras produções globais nos anos 1990 e início dos 2000, como Malhação e Você Decide, foi em A Viagem que Roberta deixou sua marca mais forte na memória dos telespectadores. Sua personagem, Sofia, era filha de Estela (Lucinha Lins) e amiga de Lisa (Andréa Beltrão), vivendo dilemas típicos da juventude com uma leveza que encantou o público da época.

Hoje, ao olhar para trás, Roberta avalia sua trajetória com gratidão e orgulho. Ela reconhece a importância da arte em sua formação e o carinho que ainda recebe de fãs da novela, mas também celebra com serenidade a escolha de seguir um caminho diferente — mais anônimo, mas não menos significativo.