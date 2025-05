Saiba 5 erros inusitados que aconteceram no remake de Vale Tudo

A novela das 9 da TV Globo, Vale Tudo, deixou passar algumas falhas técnicas em seus capítulos, adaptados da trama original exibida em 1988; saiba quais são!

A novela das 9 da TV Globo, Vale Tudo, tem repercutido desde a sua estreia, no dia 31 de março, diante das comparações entre o folhetim e a trama original, exibida em 1988, e também, pelas polêmicas entre os atores nos bastidores . No entanto, na última terça-feira, 20, falhas técnicas no remake chamaram a atenção para erros recorrentes na adaptação. Isso porque, no episódio, uma imagem interna da emissora foi exibida durante a troca de cenas.

Antes, outras gafes da trama foram notadas pelos telespectadores. Confira, abaixo, quais foram:

1- Erro durante o enterro de Rubinho

Ainda no início de Vale Tudo (2025), a equipe técnica deixou passar um erro durante o enterro de Rubinho (Julio Andrade). Isso porque, na cena, Raquel (Taís Araujo) joga crisântemos brancos no caixão do ex-esposo. Mas ao mostrar o caixão, o conjunto de flores se tornou apenas uma rosa branca.

2- Copo vira xícara

Vale lembrar que, no início de maio, as cenas de Odete Roitman (Debora Bloch) também tiveram erros notados pelos telespectadores. Isso porque no trecho, a personagem estava tomando um copo de água durante o café da manhã. No entanto, após o corte, a matriarca da família não estava mais com o item, mas sim, segundo uma xícara de café.

3- Mulher segue Cauã Reymond

Ainda no início de maio, uma mulher seguiu Cauã Reymond durante a gravação da cena de seu personagem, César Ribeiro. Ela, inclusive, viralizou por tirar fotos dele durante as gravações. Embora tenha sido tirada do set por uma pessoa da produção, o episódio foi ao ar na íntegra na TV Globo.

4- Modo vertical ou horizontal?

Outra falha no remake de Manuela Dias aconteceu nas últimas semanas. Isso porque Vasco (Thiago Martins) fez gravações, no modo vertical, por meio de um celular. Mas quando as filmagens foram ao ar, estavam no modo horizontal.

5- Imagens de bastidores no ar

Mais recentemente, no dia 20 de maio, o telespectadores foram surpreendidos com imagens de bastidores de um telejornal. A cena mostrou duas pessoas sentadas em uma poltrona em uma sala dos estúdios. Após a falha repercutir nas redes sociais, a emissora emitiu uma nota sobre o erro:

"A interferência no capítulo de Vale Tudo foi decorrente de uma falha técnico-operacional na transmissão do Rio de Janeiro", diz.

