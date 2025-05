Renato Góes passa por perrengue com atriz no primeiro dia de gravação de novela: ‘Lembranças’

O ator Renato Góes compartilha um perrengue vivido nos bastidores e comenta como está sendo atuar no remake de 'Vale Tudo'; confira!

O ator Renato Góes, de 38 anos, revelou nesta quarta-feira, 28, no programa Encontro, da TV Globo, que viveu uma situação constrangedora com uma atriz nos bastidores do primeiro dia de gravação da novela Pé na Jaca.

"Lembro de uma coisa muito engraçada, na minha primeira diária de Pé na Jaca, no primeiro dia no set, inclusive no meu único encontro com Paulo Silvestrini, que hoje é diretor de Vale Tudo, fui pegar um suco, não tinha nem uma hora no set, virei e derrubei o suco o suco de laranja no vestido da Juliana Paes!” , relembrou.

“No primeiro dia de trabalho, imagina que já fiquei assim: 'não volto mais aqui, né? Vão trocar o personagem'. Boas lembranças" , completou o ator.

Carreira na Teledramaturgia

Durante o programa, o ator também falou sobre o apoio que recebeu dos pais desde a infância e relembrou o momento em que as oportunidades começaram a aparecer, por volta dos 14 ou 15 anos. Ele contou que a virada na carreira aconteceu durante um desfile como modelo, quando foi convidado a fazer o teste para Malhação.

Atualmente, Renato Góes interpreta Ivan na novela das nove da TV Globo e faz ums reflexão sobre sua trajetória."Não imaginava esse lugar, sempre tive meus sonhos. Não acha muito possível, quando cheguei no Rio de Janeiro tiveram coisas não tão legais de tentarem me colocar no meu lugar, do que podia ou não podia fazer, aonde iria chegar, que tipo de ator iria ser, me enquadrava num lugar que não era o meu, mas também não sabia qual poderia ser. Me colocando numa caixa”, confessou o artista.

“Foi bem difícil ouvir, foi um feedback que meu empresário foi obrigado a me dar de um teste que fiz, foi difícil ouvir, mas pensei que ia mostrar que podia mais. Depois de um tempo não me via chegando nesse lugar, mas já tinha uma certeza", apontou.

Confira uma cena de Renato Góes interpretando Ivan em 'Vale Tudo':

