Regina Duarte vai voltar às novelas? Atriz abre o jogo sobre decisão

Dona de uma longa carreira nas telinhas, Regina Duarte não é vista atuando em novelas desde 2017, quando esteve no elenco de 'Além do Tempo', exibida na Globo. Afastada dos folhetins há 8 anos, a veterana abriu o jogo sobre um possível retorno e revelou que não possui mais vontade de retomar as atuações na TV.

Em entrevista ao 'Domingo Espetacular', da Record TV, Regina explicou que não sente saudade de fazer novelas. Além disso, a veterana contou que sua memória já não é mais a mesma, uma vez que sente dificuldades para decorar textos atualmente.

" O problema é que não sou mais capaz de fazer, de decorar calhamaços de texto por semana. Protagonista arranca folhas e vai acumulando. A pilha começa a ficar grande", declarou a mãe da atriz Gabriela Duarte. "Só se for uma muda, falar por gestos. Assim, iria me divertir", brincou a artista, em seguida.

Atualmente, Regina Duarte pode ser vista na reprise de 'História de Amor', exibida nas tardes da TV Globo. Na trama de Manoel Carlos, a atriz deu vida a personagem Helena, sendo a primeira 'Helena de Maneco' de sua carreira.

O conselho de Regina Duarte para Taís Araujo em Vale Tudo

Intérprete de Raquel na primeira versão de Vale Tudo, Regina Duarte revelou que aconselhou Taís Araujo para o remake da novela. Em entrevista ao Conversa Com Bial, a veterana, de 78 anos, contou que recebeu uma linda mensagem da atriz, de 46 anos, e em resposta lhe deu alguns conselhos.

Elogiando a interpretação da colega de trabalho, a artista opinou que está considerando a nova versão de Raquel muito boa. Em seguida, Regina Duarte compartilhou o que disse para Taís Araujo fazer no papel; confira detalhes!

