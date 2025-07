Regina Duarte dá opinião sincera sobre remake: ‘Traição aos atores'

Em entrevista, Regina Duarte falou sobre a novela Vale Tudo e classificou o remake como uma “traição aos atores que aceitaram fazer"

Durante participação no podcast PodCatia Entrevista, apresentado por Catia Fonseca, a atriz Regina Duarte expressou sua opinião sobre os remakes de novelas brasileiras, especialmente sobre o de Vale Tudo, exibida originalmente em 1988. A entrevista foi ao ar na noite de quinta-feira, 10, no canal do YouTube da apresentadora.

Ao ser questionada sobre o assunto, Regina não hesitou em afirmar que considera esse tipo de produção um desrespeito com quem fez parte do elenco original. “É como traição aos atores que aceitam fazer um remake”, disse, de forma enfática.

"Você tá falando remake, quer dizer o quê? Uma coisa que fez sucesso lá atrás tá sendo refeita agora. Então, eu acho uma traição aos atores, porque fez sucesso lá atrás", opinou.

Segundo ela, remakes só fariam sentido se fossem destinados a melhorar obras que não obtiveram grande êxito. “Uma coisa que não deu muito certo, que foi mais ou menos, ok, quer dizer refazer e aprimorar, mas uma coisa que foi bem feita, bem recebida, 100% de audiência”, refletiu.

Regina interpretou a protagonista Raquel Accioli na versão original de Vale Tudo, exibida pela TV Globo entre maio de 1988 e janeiro de 1989.

Atriz demonstrava expectativa em relação ao remake

Em fevereiro, em entrevista à CARAS Brasil, a atriz falou sobre suas expectativas para o remake. Sem entrar em muitos detalhes, ela disse que estava torcendo pelo sucesso da nova versão.

"Gosto tanto de Vale Tudo que desejo para esta [versão] um grande, monumental, sucesso", disse. Na ocasião, a novela ainda não tinha estreado na TV Globo.

Na nova versão, Taís Araújo quem interpreta Raquel Accioli. Vale Tudo foi originalmente escrita por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères. Atualmente, a adaptação é da autora Manuela Dias.

