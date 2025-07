Rainer Cadete mostra bastidores de cena sem roupa em Êta Mundo Melhor!

O ator Rainer Cadete divertiu os seguidores ao mostrar os bastidores da cena em que Celso aparece sem roupa em Êta Mundo Melhor!

Rainer Cadete usou as redes sociais na noite desta quarta-feira, 2, para dividir com seus seguidores um vídeo dos bastidores de uma cena que foi ao ar hoje em Êta Mundo Melhor!, a nova novela das seis da TV Globo.

Celso, personagem do ator no folhetim, levou um banho de tinta de Zulma (Heloisa Périssé) e precisou da ajuda de Quitéria (Kenya Costta) para se limpar. Ele, então, apareceu pelado no folhetim enquanto ela tentava dar um banho nele com a mangueira.

A cena divertida repercutiu no X, o antigo Twitter. "Ai que delicia o Rainer Cadete sem camisa na minha televisão", disse uma internauta. "Walcyr Carrasco servindo o Rainer Cadete pelado já no terceiro capítulo. Só ele poderia!", comentou outra. "Rainer Cadete pelado em plena novela das 6. Já te amo, Êta Mundo Melhor, obrigado pelos mimos", comentou um terceiro.

Após os diversos comentários, Rainer postou um vídeo mostrando como foi a gravação. Nas imagens, ele aparece de bermuda, mas deixa o bumbum para fora. "Celso entrega tudo, até cena tomando banho. Vem ver um pouquinho de como foi o por trás das câmeras dessa cena! Ah, estão acompanhando Êta Mundo Melhor!?", escreveu o ator na legenda.

Os fãs da novela encheram a publicação de comentários. "Ficou muito bom", disse uma seguidora. "A novela está demais", afirmou outra. "Eu amei essa cena, muito boa", confessou uma fã.

Confira:

O que aconteceu com Filó de Êta Mundo Bom!?

Uma das protagonistas de Êta Mundo Bom! (2016), a personagem Filomena (Débora Nascimento) ficou de fora da continuação da novela, que estreou nesta segunda-feira, 30, na Globo, com o título Êta Mundo Melhor. O par romântico de Candinho (Sergio Guizé) não apareceu no capítulo de estreia da trama e foi dada como morta no incêndio de uma casa.

Na primeira parte da história, exibida há nove anos, Candinho teve um desfecho feliz ao lado de Filó e o casal oficializou a união no último capítulo da novela. Eles ainda tiveram um filho, Cândido Júnior. Juntos, formaram uma família no campo.

Segundo a colunista Carla Bittencourt, do portal Leo Dias, a decisão de matar Filó se deu por conta de conflito de agenda. As negociações com a Globo não avançaram e, sem um acordo, o autor Walcyr Carrasco decidiu matar a personagem. Saiba mais!

