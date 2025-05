Rafael Cardoso revela mau hálito de atriz em cena de beijo técnico: ‘Não falo nada’

O ator Rafael Cardoso relembra momento tenso ao gravar cena de beijo com atriz que estava com mau hálito; saiba detalhes!

O ator Rafael Cardoso revelou, durante uma entrevista, um perrengue que viveu nos bastidores ao gravar uma cena de beijo técnico com uma atriz que estava com mau hálito.

Ao ser questionado pela apresentadora Catia Fonseca, em seu canal, o ator, que está longe das telinhas desde a novela Terra e Paixão, da TV Globo, respondeu: “ Já. Se for só uma cena, não falo nada. Quando aconteceu com a parceira de cena, não tinha intimidade, foi uma cena só, tudo bem, mas parecia que tinha um bicho morto na boca. Tô brincando” , relembra.

O artista ainda contou qual foi a pessoa que mais teve medo de contracenar. “Então, eu estava com a Fernandona [Fernanda Montenegro], primeira cena que eu fui fazer de O Outro Lado do Paraíso. Primeira cena que eu fui gravar, estava ela toda no personagem e me deu um branco. Na hora eu falei, ‘vamos gravar’ e veio, mas deu aquele frio na barriga. Nossa Senhora. Eu fiquei apavorado, e eu já tinha estudado bastante”, disse o ator.

Confira a entrevista com o ator Rafael Cardoso:

Por que Rafael Cardoso saiu da Globo?

O ator Rafael Cardoso surpreendeu ao abrir o jogo sobre sua saída da Globo. Ele encerrou o contrato com a emissora recentemente e contou que tomou a decisão para cuidar de sua saúde mental e da vida pessoal após enfrentar desafios com vícios.

"Já não estava bem, né? Já estava em um processo de depressão profundo e em um processo em que eu estava aumentando o meu consumo de drogas. Eu não ia ter como segurar um personagem, não tinha estrutura, estava abalado com um monte de coisa. Nós conversamos e foi quando falei que era melhor [sair]", disse ele na Leo Dias TV.

Então, ele desabafou: "Eu deixei de viver muita coisa porque foquei no trabalho. Quando você foca assim, você esconde sentimentos, esconde o que está passando. Eu fiz muito isso, para não pensar nos meus problemas de vida, familiares, traumas"; confira mais detalhes!

Leia também: Rafael Cardoso preocupa internautas ao surgir com eletrodos no corpo: 'A vida não para'