CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Novelas
  2. Rafa Fuchs conquista o público com papel em Vale Tudo: 'Sou reconhecido'
Novelas / Sucesso

Rafa Fuchs conquista o público com papel em Vale Tudo: 'Sou reconhecido'

O ator mirim Rafa Fuchs celebrou o sucesso de seu personagem na novela 'Vale Tudo'; ele interpreta Jorginho, filho de Lucimar e Vasco

Daniela Santos
por Daniela Santos
[email protected]

Publicado em 07/08/2025, às 19h50 - Atualizado às 20h02

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Rafa Fuchs, Ingrid Gaigher e Thiago Martins
Rafa Fuchs, Ingrid Gaigher e Thiago Martins - Foto: Divulgação

Rafa Fuchs, de 13 anos, tem conquistado o público com sua atuação carismática no remake da novela Vale Tudo. O ator mirim interpreta o personagem Jorginho, filho de Lucimar (Ingrid Gaigher) e Vasco (Thiago Martins), e à CARAS Brasil ele contou que tem sido reconhecido nas ruas.

"Desde que estreei na novela, já fui reconhecido algumas vezes. Inclusive no aeroporto, quando fui para o Encontro, em São Paulo. Uma mulher muito simpática me abordou dizendo: 'Oi, Jorginho', e me deu parabéns pela atuação", relembrou. "Depois do Encontro, fui muito reconhecido em São Paulo. Estava no shopping com a minha mãe e várias pessoas pediram para tirar foto comigo. Foi muito legal!", disse o artista. 

Rafa ainda recordou uma situação engraça que aconteceu com ele no mesmo dia. "Uma cliente da loja falou que achava que me conhecia de algum lugar. Aí perguntou se eu era o Jorginho da novela. Tirei o óculos e mostrei que era eu mesmo. Quando ela me reconheceu de verdade, começou a gritar pro marido: 'Amor, o Jorginho, o filho da Lucimar e do Vasco da novela…'", contou rindo. "Eles ficaram tirando foto comigo no meio do shopping, até uma moça da loja quis tirar também."

Rafa ainda observa que seu figurino influencia nesse reconhecimento: "Na novela, eu apareço sem óculos. Então, quando estou sem óculos na rua, sou mais reconhecido", disse o ator, que também está fazendo sucesso na escola. "Meus amigos me chamam de Jorginho e pedem vídeo pros avós! Já gravei vídeo pra vários avós de vários amigos. Tem sido bem legal esse reconhecimento."

Animado com o trabalho, ele diz que está aproveitando cada momento da experiência: "Eu me divirto, aprendo, fiz amizades verdadeiras… Tem sido uma experiência muito boa para mim. Uma pena que daqui a pouquinho a novela já vai acabar, mas guardo excelentes memórias. Já estou pensando no próximo trabalho, porque quero continuar nessa carreira", completou. 

Divulgação
Rafa Fuchs, Ingrid Gaigher e Thiago Martins - Foto: Divulgação

Cauã Reymond e Ricardo Teodoro gravam Vale Tudo com Usain Bolt

Cauã Reymond e Ricardo Teodoro foram fotografados com Usain Bolt na Praia do Recreio, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira, 7. Os atores e o ex-velocista surgiram juntos para a gravação de uma cena da novela Vale Tudo, da TV Globo

No feed do Instagram, Reymond, que interpreta o personagem César no folhetim, compartilhou uma foto dos bastidores e elogiou o ex-atleta. "Olha quem vai dar uma passadinha correndo por Vale Tudo com César e Olavo. Usain Bolt é fera em tudo mesmo! Logo, logo vai ao ar", escreveu o artista na legenda. 

Segundo a colunista Carla Bittencourt, do portal LeoDias, a participação do multicampeão olímpico e recordista mundial dos 100m e 200m rasos será em "uma cena que mistura humor, vida real e publicidade".

Na cena, prevista para ir ao ar no dia 20 de agosto, César (Cauã Reymond) e Olavo (Ricardo Teodoro) terminam uma corrida na praia do Rio de Janeiro quando avistam um quiosque com uma ativação de um produto da marca. Surpreso, César exclama: "Aquele não é o Usain Bolt?", e corre para conferir.

Ainda segundo a publicação, o encontro renderá momentos divertidos. Ao perceber o deslumbramento dos personagens, Bolt brinca em inglês: "Look at this landscape! This is amazing" ("Olha essa paisagem! Isso é incrível"), mostrando entusiasmo pelo cenário carioca. Veja as fotos!

Leia também:Alice Wegmann mostra barriga de grávida de sua personagem em 'Vale Tudo'

Daniela Santos

Daniela Santos é repórter do site CARAS. Formada em jornalismo pela FIAM FAAM, atua na área de celebridades e TV desde 2018

novelavale tudojorginhoRafa Fuchs

Leia também

Novo amor?

Dita (Jeniffer Nascimento) - Foto: Reprodução/Globo

Êta Mundo Melhor!: Carta de fã misterioso mexe com o coração de Dita

Participação especial

Cauã Reymond mostra gravação com Usain Bolt e Ricardo Teodoro - Foto: Reproção/Instagram

Cauã Reymond e Ricardo Teodoro gravam Vale Tudo com Usain Bolt em praia do Rio

Eita!

Consuêlo descobre affair do filho com Aldeíde - Reprodução/Instagram

Vale Tudo: Consuêlo descobre romance de Aldeíde e André e fica furiosa

GLOBAL

Marcelo Argenta vive Lauro em Êta Mundo Melhor - Oseias Barbosa

Marcelo Argenta sobre retorno de Lauro em Êta Mundo Melhor: 'Mais evidência'

MORTE

Por Amor: veterano da novela global morreu após sofrer AVC - Reprodução/Globo

Veterano da Globo morreu aos 84 anos vítima de AVC

Eita!

Heleninha descobre que irmão está vivo - Reprodução/Globo

Vale Tudo: Heleninha descobre a maior mentira de sua vida

Últimas notícias

Jackson AntunesJackson Antunes é internado em clínica no Rio de Janeiro, diz site
Tony Bellotto volta ao trabalho após câncerTony Bellotto, do Titãs, define retorno aos palcos após cirurgia contra câncer
Rafa Fuchs, Ingrid Gaigher e Thiago MartinsRafa Fuchs conquista o público com papel em Vale Tudo: 'Sou reconhecido'
Lee TaylorLee Taylor conta como foi sua preparação para fazer o delegado em 'Dias Perfeitos'
Maria Flor desabafa sobre saudades do paiDesabafo de Maria Flor com Zé Felipe emociona, e psicóloga alerta sobre separações: 'Regressão'
Lavínia Vlasak mostra fotos da viagemLavínia Vlasak chama atenção ao postar fotos com o marido em viagem
Bia MirandaBia Miranda fala sobre ação da polícia em sua casa: ‘Procuraram'
Kelley MackMorte de Kelley Mack: Detalhes sobre os últimos meses de vida dela vem à tona
Faustão tem 75 anosMédico sobre internação de Faustão: 'Tratamento precisa ser intensivo'
Rebeca AndradeRebeca Andrade impressiona ao mostrar corpo sarado em dia de piscina
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade