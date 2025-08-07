Rafa Fuchs conquista o público com papel em Vale Tudo: 'Sou reconhecido'

O ator mirim Rafa Fuchs celebrou o sucesso de seu personagem na novela 'Vale Tudo'; ele interpreta Jorginho, filho de Lucimar e Vasco

Rafa Fuchs, de 13 anos, tem conquistado o público com sua atuação carismática no remake da novela Vale Tudo. O ator mirim interpreta o personagem Jorginho, filho de Lucimar (Ingrid Gaigher) e Vasco (Thiago Martins), e à CARAS Brasil ele contou que tem sido reconhecido nas ruas.

"Desde que estreei na novela, já fui reconhecido algumas vezes. Inclusive no aeroporto, quando fui para o Encontro, em São Paulo. Uma mulher muito simpática me abordou dizendo: 'Oi, Jorginho', e me deu parabéns pela atuação", relembrou. "Depois do Encontro, fui muito reconhecido em São Paulo. Estava no shopping com a minha mãe e várias pessoas pediram para tirar foto comigo. Foi muito legal!", disse o artista.

Rafa ainda recordou uma situação engraça que aconteceu com ele no mesmo dia. "Uma cliente da loja falou que achava que me conhecia de algum lugar. Aí perguntou se eu era o Jorginho da novela. Tirei o óculos e mostrei que era eu mesmo. Quando ela me reconheceu de verdade, começou a gritar pro marido: 'Amor, o Jorginho, o filho da Lucimar e do Vasco da novela…'", contou rindo. "Eles ficaram tirando foto comigo no meio do shopping, até uma moça da loja quis tirar também."

Rafa ainda observa que seu figurino influencia nesse reconhecimento: "Na novela, eu apareço sem óculos. Então, quando estou sem óculos na rua, sou mais reconhecido", disse o ator, que também está fazendo sucesso na escola. "Meus amigos me chamam de Jorginho e pedem vídeo pros avós! Já gravei vídeo pra vários avós de vários amigos. Tem sido bem legal esse reconhecimento."

Animado com o trabalho, ele diz que está aproveitando cada momento da experiência: "Eu me divirto, aprendo, fiz amizades verdadeiras… Tem sido uma experiência muito boa para mim. Uma pena que daqui a pouquinho a novela já vai acabar, mas guardo excelentes memórias. Já estou pensando no próximo trabalho, porque quero continuar nessa carreira", completou.

Cauã Reymond e Ricardo Teodoro gravam Vale Tudo com Usain Bolt

Cauã Reymond e Ricardo Teodoro foram fotografados com Usain Bolt na Praia do Recreio, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira, 7. Os atores e o ex-velocista surgiram juntos para a gravação de uma cena da novela Vale Tudo, da TV Globo

No feed do Instagram, Reymond, que interpreta o personagem César no folhetim, compartilhou uma foto dos bastidores e elogiou o ex-atleta. "Olha quem vai dar uma passadinha correndo por Vale Tudo com César e Olavo. Usain Bolt é fera em tudo mesmo! Logo, logo vai ao ar", escreveu o artista na legenda.

Segundo a colunista Carla Bittencourt, do portal LeoDias, a participação do multicampeão olímpico e recordista mundial dos 100m e 200m rasos será em "uma cena que mistura humor, vida real e publicidade".

Na cena, prevista para ir ao ar no dia 20 de agosto, César (Cauã Reymond) e Olavo (Ricardo Teodoro) terminam uma corrida na praia do Rio de Janeiro quando avistam um quiosque com uma ativação de um produto da marca. Surpreso, César exclama: "Aquele não é o Usain Bolt?", e corre para conferir.

Ainda segundo a publicação, o encontro renderá momentos divertidos. Ao perceber o deslumbramento dos personagens, Bolt brinca em inglês: "Look at this landscape! This is amazing" ("Olha essa paisagem! Isso é incrível"), mostrando entusiasmo pelo cenário carioca. Veja as fotos!

