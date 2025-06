Quem é o pai de Bia em A Viagem? Personagem reaparece e motivo do sumiço é revelado

Quem é o pai de Bia em A Viagem? O homem, de quem ela tanto fala, reaparece na novela em reprise no Vale a Pena Ver de Novo. Saiba quem é

O pai de Bia (Fernanda Rodrigues), de quem ela tanto fala, reaparece na novela A Viagem, no Vale a Pena Ver de Novo. Surpresa com o reencontro, a jovem abraço o homem, mas Estela (Lucinha Lins) faz questão de expor o passado do ex-marido: ele abandonou a família, deixou dívidas e desapareceu para fugir das responsabilidades.

O nome dele é Ismael (Jonas Bloch), que reaparece após a morte de Alexandre (Guilherme Fontes). Bia está em casa com Estela quando a campainha toca. Ao atender, a adolescente se depara com o pai. Ela o reconhece imediatamente, grita de emoção e o abraça, toda feliz.

Mas a personagem de Lucinha Lins não fica nada contente em ver o ex. Ela faz questão de dizer que não esqueceu o que Ismael fez: a abandonou com uma filha para criar e a deixou atolada em dívidas, que a fizeram perder bens para os credores.

O personagem de Jonas Bloch tenta minimizar a gravidade da situação, dizendo que as dívidas não eram nada demais. Estela, no entanto, rebate na hora: "Mixaria que você não conseguiu pagar." Com isso, Estela decide sair de casa e buscar apoio com Diná (Christiane Torloni), mas sofre ao descobrir que Bia quer ficar com o pai.

Quem é o Mascarado de A Viagem?

Na novela, o Mascarado é o apelido de Adonay. Ele éx-namordo de Carmen (Suzy Rêgo) e ficou com o rosto desfigurado em um acidente. Ele se comunica apenas por meio de mímica, além de usar uma máscara branca para esconder o rosto. Ele tenta se reaproximar da ex-namorada, mas ela se sente traída por ser sido abandada por ele e não o perdoa no final da novela.

Uma curiosidade dos bastidores é que o personagem originalmente teria falas na cena. No entanto, por conta da máscara, o ator teve dificuldade para falar e pediu para atuar apenas com mímica. A sugestão “A Viagem trouxe uma abordagem espiritual e sensível que fugia do óbvio. Tocou muita gente. Foi uma obra bonita e transformadora”, disse ele ao site G1.

Qual é a história de A Viagem?

Vale lembrar que a novela, escrita por Ivani Ribeiro com colaboração de Solange Castro Neves, é um remake da trama exibida originalmente em 1975 pela TV Tupi, também criada por Ivani. A versão de 1994 conta a história de Alexandre (Guilherme Fontes), um bandido que tira a própria vida na cadeia após ser condenado por roubo seguido de homicídio.

A alma de Alexandre passa a vagar pelo Vale dos Suicidas e a atormentar aqueles que ele considera responsáveis por seu trágico destino. O elenco da trama conta ainda com nomes como Miguel Falabella, Maurício Mattar, Andréa Beltrão, Ary Fontoura e Eduardo Galvão.

