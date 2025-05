Quem é o Mascarado de A Viagem? Saiba por onde anda o ator que fez o personagem

Ator que interpretou o Mascarado na novela A Viagem, da Globo, vive em Mato Grosso do Sul e está com 71 anos. Veja como ele está hoje em dia

A novela A Viagem voltou a ser reprisada nas tardes da Globo e o público possui curiosidades sobre a trama, que foi exibida, originalmente, em 1994. Na história, os telespectadores vão acompanhar o Mascarado, que é um personagem misterioso e não usa a fala em cena. Saiba aqui sobre quem é o Mascarado na novela e também na vida real:

Na novela, o Mascarado é o apelido de Adonay. Ele éx-namordo de Carmen (Suzy Rêgo) e ficou com o rosto desfigurado em um acidente. Ele vai chegar devagar na história e se comunica apenas por meio de mímica, além de usar uma máscara branca para esconder o rosto. Ele tenta se reaproximar da ex-namorada, mas ela se sente traída por ser sido abandada por ele e não o perdoa no final da novela.

O personagem Mascarado foi interpretado pelo ator Breno Moroni. Hoje em dia, o artista está com 71 anos e vive em Mato Grosso do Sul. Ele segue na carreira artística com foco no teatro e no cinema.

Em sua carreira, ele também atuou em Vira-Lata, O Clone e Kubanacan. E também nos filmes Les Garçons e A Verdade Não Existe. Ele nasceu em Petrópolis, Rio de Janeiro, e se formou em teatro, além de ter estudado artes circenses na Inglaterra.

Uma curiosidade dos bastidores da gravação é que o personagem iria falar em cena. Porém, o ator pediu para que ele fizesse apenas mímica porque a máscara não permitia que ele pronunciasse as falas direito. Então, o personagem se tornou um mímico. “A Viagem trouxe uma abordagem espiritual e sensível que fugia do óbvio. Tocou muita gente. Foi uma obra bonita e transformadora”, disse ele ao site G1.

Veja fotos recentes de Breno Moroni:

