Quem é a atriz que abandonou a novela no primeiro dia de gravação? Saiba tudo

Há 14 anos, a novela Insensato Coração estreiava na TV Globo com uma protagonista diferente do que estava planejado pela emissora

No ar em 2011, Insensato Coração, criação de Gilberto Braga e Ricardo Linhares, foi a primeira ‘novela das nove’ exibida após a Globo alterar sua grade para acomodar o novo horário definitivo do Jornal Nacional.

A trama, que conta a história de amor entre a designer de interiores Marina e o piloto aeronáutico Pedro (Eriberto Leão), foi marcada por controvérsias e opiniões mistas do público devido a problemas de ritmo e verossimilhança em algumas cenas.

Essas, no entanto, não foram as únicas dificuldades enfrentadas pela produção da novela. No primeiro dia de gravações externas em Florianópolis, Santa Catarina, a equipe de gravação precisou enfrentar a falta de uma protagonista, já que a atriz escalada para o papel nunca apareceu .

Quem é a atriz que nunca apareceu?

Marina, interpretada por Paolla Oliveira na versão da novela que foi ao ar, seria originalmente representada por Ana Paula Arósio. Porém, no primeiro dia de gravações externas, a atriz não apareceu sem qualquer tipo de aviso para a equipe. Segundo nota de sua assessoria de imprensa, ela não viajou para Florianópolis por “uma resolução pessoal de ordem particular” e não comentaria sobre o assunto.

A estrela de Hilda Furacão fez sua última aparição na TV em 'Ciranda de Pedra', novela que foi ao ar em 2008, apesar de ter gravado a série 'Na Forma da Lei' em 2010. Ela foi escalada para o projeto de Braga e Linhares por meio de um contrato realizado um ano antes do início das gravações.

A substituição de Paolla Oliveira aconteceu às pressas e a Globo se prontificou a tomar medidas contratuais em relação ao sumiço de sua protagonista. Segundo a Veja, Ana Paula teve o salário suspenso como forma de punição, já que sua decisão de abandonar a trama causou prejuízos à produção. Sua saída da emissora foi formalizada em dezembro de 2010 — apenas um mês antes da estreia da novela.

Em entrevistas, o dramaturgo Gilberto Braga compartilhou seu descontentamento com a situação para a revista IstoÉ: "Esse é um assunto que não me agrada. Ela foi antiprofissional. O que posso dizer é que estou muito feliz com a escalação da Paola."

Já o diretor da novela, Dennis Carvalho, quando perguntado sobre o assunto em uma entrevista à revista Veja Rio, realizou uma crítica dura e controversa à atriz: "É uma desequilibrada. Nunca deu justificativa."

O que aconteceu com Ana Paula Arósio?

Após a polêmica de Insensato Coração, a atriz dedicou sua carreira exclusivamente ao cinema por alguns anos e participou de longas como ‘Anita & Garibaldi', que foi lançado em 2013. No entanto, os holofotes continuaram a segui-la no drama de sua vida pessoal.

Em 2015, após a morte do pai por uma pneumonia e o rompimento de seu relacionamento com a mãe. Ana Paula Arósio abandonou a vida pública e encerrou sua carreira como atriz. Por 10 anos, ela permaneceu isolada em uma pequena cidade da Inglaterra com o marido, o arquiteto Henrique Plombon Pinheiro, com o qual se casou três meses antes de abandonar a televisão.

Foi apenas em 2020 que a atriz reapareceu na televisão. Garota-propaganda de um serviço prestado pelo banco Santander, durante a campanha, a atriz fez piada sobre seu tempo afastada da vida pública: "Bom, agora eu vou, porque me desacostumei da civilização".