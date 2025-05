Quando estreia Dona Beja? Novela com Grazi Massafera tem data definida

O remake de 'Dona Beja', novela clássica exibida originalmente em 1986, marca a estreia do segundo folhetim na Max; saiba detalhes

O remake de 'Dona Beja', produzido pela Max, teve sua data de estreia divulgada na quinta-feira, 29, durante o evento Rio2C, realizado no Rio de Janeiro. Após muita espera, os fãs da teledramaturgia brasileira poderão assistir o folhetim com Grazi Massafera no primeiro trimestre de 2026.

A obra, exibida originalmente em 1986 pela extinta Rede Manchete, traz uma releitura contemporânea em 40 capítulos inspirada na trajetória de Ana Jacinto de São José. Além de Grazi, o remake escrito por Daniel Berlinsky também conta com os atores David Junior e André Luiz Miranda.

'Dona Beja' marca a estreia da segunda novela da Max, antiga HBO Max. A primeira produção da plataforma de streaming foi 'Beleza Fatal', de Raphael Montes. A novela, que também contou com 40 capítulos, ainda foi exibida na Band.

Na versão original de 'Dona Beja', a personagem principal, agora interpretada por Grazi Massafera, foi vivida por Maitê Proença. Outros grandes nomes como Bianca Bin, Deborah Evelyn, Otavio Muller, Erika Januza, Tuca Andrada, Elizabeth Savalla, Othon Bastos e Lúcia Veríssimo também fazem parte do elenco do remake.

Maitê Proença comenta remake de Dona Beja

Maitê Proença não esconde a curiosidade sobre o remake da novela Dona Beja, previsto para estrear em 2026. Protagonista na primeira versão do clássico, a atriz e apresentadora avalia, em entrevista àCARAS Brasil, as mudanças que já sabe do novo projeto.

"Sei que vai ser uma outra Dona Beja, a nossa vai ser uma Dona Beja histórica", começa Maitê Proença. "Houve muita pesquisa e as cenas foram escritas em cima desse material de pesquisa. Acho importante, o Brasil é um país desmemoriado, que não preza sua história", completou.

A novela produzida pela extinta Rede Manchete foi exibida originalmente em 1986. Ao longo dos 89 capítulos, o público pôde se encantar com Beija, uma moça de beleza estonteante que é raptada por Mota, ouvidor do imperador, para ser sua amante.

"[Pensam] como a Beja agiria, estão brincando com isso eu acho. Vamos ver o que sai, tomara que seja bom", declarou Maitê Proença, por fim.

