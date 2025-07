Quais são as novelas da Globo inspiradas em obras clássicas? Confira lista

No dia 1 de julho é celebrado o Dia Mundial das Bibliotecas, confira algumas novelas que foram inspiradas em obras clássicas da literatura

Bibliotecas são instituições fundamentais para o desenvolvimento social, cultural e educacional. Elas possuem um papel crucial na democratização da leitura e na preservação do patrimônio cultural. Por meio delas, é possível desbravar mundos históricos, viver aventuras ou conhecer algumas das histórias mais românticas já escritas.

Nesse Dia Mundial das Bibliotecas, celebrado em 1 de julho, conheça algumas novelas inspiradas em grandes histórias que podem ser encontradas na biblioteca mais perto de você.

Orgulho e Paixão

No ar em 2018 pela TV Globo, Orgulho e Paixão foi inspirada por diversas obras de Jane Austen, incluindo a mais famosa delas, Orgulho e Preconceito. Também é possível ver semelhanças à trama de Mulherzinhas, escrita pela estadunidense Louisa May Alcott.

Ciranda de Pedra

Ciranda de Pedra foi exibida na TV Globo em dois momentos diferentes, ambas baseadas no trabalho de Lygia Fagundes Telles. As obras, protagonizadas pela personagem Laura Prado, tiveram Eva Wilma e Ana Paula Arósio como suas protagonistas nas versões de 1981 e 2008, respectivamente.

Gabriela

Como algumas outras obras do escritor Jorge Amado, a história de amor entre Gabriela e Nacib foi transformada para as telas de TV. A obra serviu de base para três produções, em 1961, 1975 e 2012, e teve nomes marcantes como protagonistas, por exemplo, Sônia Braga e Juliana Paes.

Cabocla

O romance de Ribeiro Couto, “Cabocla”, foi adaptado para a televisão duas vezes. Exibida em 1979, a novela com mesmo nome do livro em que foi baseada teve um remake realizado em 2004.

A Padroeira

Walcyr Carrasco, conhecido por suas adaptações literárias, lançou "A Padroeira" no início dos anos 2000, novela que trazia referências do clássico "As Minas de Prata", de José de Alencar. A trama acontecia no Brasil Colônia e retratava pescadores que encontravam a imagem de Nossa Senhora Aparecida e logo se tornaram devotos da santa.

Tieta

Sucesso na dramaturgia brasileira, Tieta foi inspirada na obra de Jorge Amado, Tieta do Agreste. A adaptação para a TV é considerada uma das novelas de maior sucesso do horário nobre e também foi levada para o cinema.

Éramos Seis

A obra de Maria José Dupré foi adaptada diversas vezes para vários formatos audiovisuais, passou pela Rádio Tupi e TV Record, e continuou sendo adaptada ao longo das décadas. A mais recente de suas adaptações foi a novela baseada no romance, realizada pela TV Globo em 2019.