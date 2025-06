Público cria teorias sobre o segredo de Odete Roitman em Vale Tudo; veja

Segredo de Odete Roitman em Vale Tudo deixou o público curioso e teorias foram criadas após a vilã surgir em um casa distante com uma funcionária

O segredo de Odete Roitman em Vale Tudo deixou o público nesta terça-feira, 03, curioso após a vilã aparecer no capítulo em uma casa distante no meio do mato. Ao chegar na residência sozinha, inclusive sem o motorista e dirigindo, a megera encontrou uma funcionária chamada Nice.

Ao entrar na casa simples, a empregada comentou que as coisas estavam difíceis e que precisaria de mais dinheiro. A senhora ainda falou que Odete não aparecia no local há cerca de cinco anos e a empresária debochou que na verdade pareciam cinco minutos.

Depois da conversa cheia de arrogância, a dona da TCA acatou o pedido de Nice e dobrou o valor que ela dá mensalmente para a empregada ficar no local "fazendo o que ela deve fazer". Além de deixar isso no ar, Odete intrigou o público ao ficar olhando para o quarto escuro dentro da residência e depois para a janela do cômodo ao deixar o local.

A atitude gerou algumas teorias. Na rede social, os internautas ao verem a cena brincaram até que sentiram medo com o suspense do momento. "Acho que é do filho que ela matou, que colocou a culpa em Heleninha", falaram sobre na versão original ela ter matado o filho e talvez no remake ele estar escondido no local. "Odete Rotman tem um filho especial, foi gerado fora do casamento, e ela esconde da família, e essa senhora é quem cuida dele", opinaram outros. "No mínimo o marido dela que não morreu", suporam outros uma possibilidade do que é o segredo.

O segredo de Odete Roitman na versão original de Vale Tudo

Na versão de Vale Tudo exibida em 1988, Heleninha (Renata Sorrah) sofria com a culpa pela morte do irmão, Leonardo, e de ter causado o incêndio na casa da família . Porém, ela só descobre na reta final da novela que não foi a culpada por nada. A revelação do verdadeiro assassino de Leonardo só vem à tona quando Ruth, antiga empregada da família Roitman, reaparece e conta toda a verdade.

Na trama, Ruth conta que Heleninha era casada com Marco Aurélio (Reginaldo Faria) e acreditava que estava sendo traída pelo marido. Com isso, ela ficou louca de ciúme e foi atrás dele em um apartamento junto com Ruth.

Chegando lá, Ruth e Heleninha pediram a ajuda de Leonardo, que morava no apartamento do lado, para entrarem no apartamento onde achavam que Marco Aurélio estava com a suposta amante. Porém, ao abrirem a porta, eles dão de cara com Odete acompanhada de um amante. Leonardo fez um escândalo ao ver a mãe com um amante e Heleninha seguiu abalada com a suposta traição do marido.

Então, depois da confusão, Odete foi dirigindo o carro com Heleninha e Leonardo no banco de trás do carro. Eles sofreram um acidente de carro e Leonardo morreu. Odete ficou desesperada e foi até a casa da família, sem saber o que fazer com o corpo do filho morto.